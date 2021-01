Lanciano sassi e petardi in tangenziale

COLORNO «Si arrampicano sulla massicciata della tangenziale di Colorno e poi si divertono a far scoppiare petardi e a lanciare sassi».

Questa la segnalazione di alcuni cittadini di Colorno che hanno fotografato alcuni ragazzi intenti in questo pericoloso «gioco».

«In più occasioni – raccontano i cittadini – abbiamo visto i ragazzi arrampicarsi sulla massicciata della tangenziale, all'altezza del sottopasso della frazione di Vedole».

«È una situazione molto pericolosa perché dai botti sentiti e dai gesti visti sembra che i ragazzi facciano scoppiare petardi e lancino oggetti verso la carreggiata della tangenziale. Ma i primi a mettersi in pericolo sono gli stessi ragazzi perché in quel punto della tangenziale non c'è una corsia di emergenza e pertanto i mezzi, soprattutto pesanti, passano vicinissimi al guardrail sul quale spesso quei giovani si siedono. Possibili pericoli ci sono, poi, anche per i veicoli in transito sulla strada di Vedole visto che i ragazzi lasciano le loro bici sul ciglio della strada, già molto stretta. In più di un'occasione abbiamo segnalato la situazione sia alla polizia locale che ai carabinieri, ma nonostante le nostre chiamate, al momento non è ancora intervenuto nessuno. Non vorremmo che succedesse qualcosa di grave».

r.c.