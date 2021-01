Addio a Ernesto Losi, il «meccanico di Viarolo»

CRISTIAN CALESTANI

SISSA TRECASALI Per tutti era «il meccanico di Viarolo». Un amico ed un lavoratore attento e scrupoloso, del quale fidarsi per le sue abilità professionali.

Questo il ricordo che la comunità di Viarolo dedica ad Ernesto Losi, storico meccanico del paese scomparso ad ottant’anni, dopo essersi ammalato di Covid.

Era un viarolese doc. Nato e cresciuto in paese dove la sua famiglia è giunta alla quinta generazione.

Nel 1950, a soli dieci anni come era consuetudine all’epoca, aveva iniziato a lavorare nell’officina di Giorgio Canali, altro storico meccanico della zona.

Poi tra i 15 e i 18 anni aveva fatto praticantato nell’officina Lancia e Mondial di Nello Salvarani di strada Repubblica a Parma. Quindi, nel 1960, a vent’anni si era messo in proprio aprendo l’officina «Losi Ernesto» che si trovava nel centro di Viarolo, prima del trasferimento, nel 1969, nell’attuale sede di via Cremonese 163, proprio sulla provinciale per Parma. Sempre negli anni ‘60 Ernesto si era sposato con Gabriella Gallingani, il matrimonio fu celebrato nel 1961, e poi nacquero i due figli: Andrea nel 1962 ed Egidio nel 1968. Sia Andrea, prematuramente scomparso per malattia nel 2016, che Egidio, tuttora in officina, hanno affiancato il padre sul lavoro negli anni. Ed Ernesto, che durante la sua vita ha dovuto superare non pochi problemi di salute, ha continuato a dare manforte in officina sino a circa quattro anni fa.

«Si è dedicato con passione al proprio lavoro e alla cura e alla crescita della famiglia ogni giorno» ricordano con commozione i familiari.

Tra le sue passioni quella per le moto: negli anni ‘60 era stato uno dei primi ad acquistare una moto Mondial 125 con la quale aveva anche preso parte ad alcune competizioni.

Amava anche il ciclismo: aveva seguito le gesta della squadra Scic e conservava con affetto le foto scattate insieme al campione Giuseppe Saronni. Riposa ora nel cimitero di Viarolo.