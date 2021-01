Addio a Salvatore Falcone, il signor Tim

Roberto Longoni

Negli occhi ancora il cielo sterminato sopra la croce della vetta e l'azzurro del mare visto da lassù, lontano e vicino, cosparso di isole che sembrano nuvole solo appena più pesanti. E poi il bianco del Marmagna, l'odore del freddo tra i faggi fino al lago Santo ghiacciato, la felicità condivisa con gli amici di Bosco, le virate leggere come in una danza, la traccia degli sci incisa nella neve come un racconto di gioia fino a Lagdei e la sgambata per i Cancelli sotto gli alti abeti. Aveva il petto pieno di questo, Salvatore Falcone, prima che il cuore gli si spegnesse, facendolo fermare con l'auto contro la neve a bordo strada poche curve dopo la ripartenza per casa, sopra Bosco, verso le 13,30 di venerdì.

Vano l'intervento più che tempestivo dei carabinieri forestali che con i loro occhi lo hanno visto accasciarsi sul volante. L'appuntato Giulio Silvestrini, il carabiniere Alberto Dartora e il vicebrigadiere Erminio Alborghetti hanno sfondato il finestrino della sua auto, per prestargli i primi soccorsi: lui era già privo di conoscenza. Vano il volo dell'elicottero del 118 e poi il ricovero al Maggiore, dove si è tentato l'impossibile per 24 ore. Falcone si è spento l'altro ieri alle 15,30, in un letto della terapia intensiva di Cardiochirurgia. «Vorrei morire in montagna» aveva confidato. Il Signore delle cime lo ha ascoltato, ma bruciando i tempi: perché aveva 54 anni e la vita lui l'amava, in ogni suo aspetto. Lascia la moglie Rosa, e due figli, Lorenzo e Laura, di 23 anni e di 14.

Nella montagna aveva radici profonde. E lontane: Falcone era nato a San Giovanni in Fiore, il capoluogo della Sila. Dai 5 anni ai 15 aveva poi vissuto in Val d'Aosta. Poi, di nuovo in Calabria, prima di trasferirsi a Roma. Parma, l'aveva «sposata» nel 1991, lo stesso anno in cui aveva detto sì alla sua Rosa. Tecnico della Telecom, si era presto dedicato al settore commerciale della Tim. Il suo settore, perché Falcone ci sapeva davvero fare con la gente: con lui era difficile capire dove finisse il lavoro e dove cominciasse l'amicizia. Tante aziende di Parma (e tra queste la Gazzetta) avevano in lui un punto di riferimento, pronto a rispondere a ogni richiesta.

Amante dei viaggi e della buona tavola, solare e aperto al prossimo, Falcone era appassionato di sport: alle attività in montagna (socio del Cai, aveva anche seguito il corso di alpinismo), alternava ciclismo e nuoto. Praticava queste discipline per piacere e per dovere, per tenere allenato un cuore che sapeva a rischio (già la mamma era stata stroncata da un infarto). È morto troppo presto, è morto dopo aver fatto ciò che amava. Oggi dalle 15,30 alle 18 sarà possibile dargli l'addio nella camera mortuaria del Maggiore. E così domani, dalle 13 alle 13,50, prima dell'ultimo viaggio fino a Valera, dove la salma verrà cremata.