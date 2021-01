Anita fa scoprire i tortelli agli svedesi

Anna Pinazzi

Farina sparsa sul tavolo di lavoro, la «fojèda» appena tirata con la macchina per la pasta, il ripieno verde dei tortelli pronto per essere avvolto, un pezzo di Parmigiano e una distribuzione dei compiti perfetta. Questo quadretto del tutto tradizionale non è quello di una famiglia parmigiana pochi giorni prima delle feste e nemmeno quello di un'équipe di un ristorante: è una famiglia (quello sì, lo si capisce dalla complicità della fotografia) fisicamente molto distante dalla nostra città, ma vicinissima ad essa e alle sue tradizioni culinarie e non. Quell'immagine è la storia di come una giovane parmigiana di 17 anni, Anita Albertini, abbia fatto amare se stessa e Parma alla famiglia svedese di Uppsala di cui è ospite per l'anno scolastico che sta trascorrendo all'estero.

«Quando sono arrivata ad agosto la mia presentazione alla famiglia è iniziata proprio con dei parmigianissimi regali: dei pacchi con dentro prelibatezze della nostra città - ha raccontato la studentessa del liceo Bertolucci -. Li ho subito conquistati». Tempi, modi, stili di vita diversi si incontrano in un equilibrio perfetto.

«Qui a Uppsala quasi per tutti il tempo massimo impiegato per cucinare è di 30 minuti - ha spiegato Anita -. Non posso esprimere a parole la loro reazione quando gli ho mostrato come cucinare il ragù per le lasagne, che come tempo di cottura necessita di ben 4 ore». Il fascino delle materie prime, del cucinare da zero il cibo da mettere in tavola, del condividere tempo e spazi in cucina, è qualcosa di fortemente radicato nella nostra tradizione: «Qui in Svezia la maggior parte dei cibi sono già preparati o semi-preparati - ha continuato -. Nonostante l'ambito culinario non sia il loro forte, se ne interessano comunque: qui c'è un programma di cucina in tv che mostra i luoghi italiani e le loro ricette, sono molto interessati e incuriositi dalle nostre usanze».

Ed ecco che, allora, Anita diventa la risposta perfetta a tutte le loro domande e a poco a poco, tra un lancio di farina e un assaggio del ripieno dei tortelli, è diventa anche la risposta esatta a domande che vanno oltre le quattro mura di una cucina, che vanno oltre i confini di una nazione e di una lingua diversa e veramente «molto molto difficile».

«La vera sorpresa di questo Natale è stato trovare casa sotto l'albero - ha ricordato la studentessa -. Il padre della famiglia Lindgren, Roger, ha chiesto come regalo la macchina per tirare la pasta. Sono stati in grado di farmi sentire il calore di casa, anche se lontano». Anita ha ritrovato casa dentro un pacco luccicante sotto l'albero: ha riscoperto i segreti della sua città, insegnandoli agli altri. Uno scambio umano concretissimo: «Roger, la moglie Josephine e la loro figlia Lova sono stati la mia seconda famiglia per queste feste. La mancanza di mamma Luciana e papà Davide si è fatta sentire, ma la mia famiglia svedese è stata fantastica: mi ha distratto facendomi fare attività diverse e divertenti».

I legami non hanno, a differenza dei piatti da cucinare, una ricetta perfetta. Come in cucina, però, il segreto è metterci tutto il cuore possibile. «Si dice che gli svedesi siano un po' freddi e distaccati, ma non è così - ha detto la diciassettenne -. Mi hanno dimostrato a modo loro una vicinanza speciale e inaspettata. Anche a scuola i compagni, che a causa del Covid ho potuto incontrare e conoscere poco (anche loro ora stanno utilizzando la didattica a distanza, ndr), si sono interessati a me. Ora - continua - mi sento spesso con un gruppo di ragazze in videochiamata per parlare, interagire e fare i compiti insieme». La storia di Anita e della sua «seconda famiglia» è partita da una macchina per la pasta che ha incontrato mani pronte per impastarla e dei cuori accoglienti in grado di trasformarla, nella sua semplicità, in profumo di casa. Il risultato finale? «Oltre ad un buonissimo piatto di tortelli d'erbetta e a lasagne fantastiche - ha detto Anita -, un ricordo indelebile scolpito per sempre nel mio cuore».