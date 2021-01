Bene Hernani e Brugman, male l'attacco

6

SEPE

È vero che sullo 0-0 sbaglia, fatto per lui insolito, un'uscita alta regalando la palla a Acerbi che lo grazia. Però è decisivo sia su Caicedo che nel fare andare largo Immobile.

6

OSORIO

Scende in campo con qualche remora (Balogh s'è scaldato pochi minuti prima del fischio d'inizio pronto a sostituirlo in formazione) ma poi se la cava piuttosto bene anche come terzino, pur limitandosi rigorosamente alla fase difensiva. Purtroppo getta la spugna a metà gara.

5

RICCI

Non nascondiamo che il suo debutto in A ci ha dato un sottile e romantico piacere per il fatto di averlo visto nell'agosto 2015 sgambettare sui campi spelacchiati di Collecchio nei primi giorni di vita del nuovo Parma. Poi però in campo fa fatica e sull'1-0 regala la fascia a Lazzari con una proiezione offensiva senza palla e senza senso.

5

ALVES

Di testa è sempre imperioso, purtroppo per lui però la Lazio gioca molto palla a terra e in velocità. Il capitano così nella ripresa va un po' in barca, pagando pure l'inesperienza dei suoi ''badanti''.

6

VALENTI

La sua pulizia e determinazione faranno bene al Parma. Caicedo lo pianta sul posto quando poi Sepe gli nega il gol ma il ragazzo ha stoffa. Purtroppo anche lui si ferma prima del tempo.

6

BALOGH

È un ragazzo che non trema mai, né quando ha la palla né quando deve prenderla agli altri. In certi momenti ci ricorda Bastoni. Poi deve smaliziarsi nelle letture, ma è naturale data l'età.

5

BUSI

Paradossalmente fa meglio a sinistra, ''contromano'', nel primo tempo che a destra dopo. Anche lui fa sempre fatica a leggere lo sviluppo dell'azione e a stringere verso il centro per chiudere i corridoi ai filtranti avversari.

6

BRUGMAN

Tornava in campo dopo un mese. Liverani lo aveva congelato, D'Aversa lo riabilita e ne ha buone risposte, anche perché la Lazio a dire il vero non lo cura neppure di striscio.

5

INGLESE

Subentra senza incidere ed è abbastanza impreciso nei gesti tecnici.

6

KURTIC

Gioca una gara più tonica delle ultime pur duellando con Milinkovic, e confeziona un bel cross per Cornelius. Però nell'azione dell'1-0 è troppo molle sul rinvio di Sepe: si lascia anticipare con Hernani fuori e Ricci scappato avanti.

5

SOHM

Mai, vista la sua lentezza, ce lo saremmo aspettati là davanti. Eppure gioca anche con intelligenza e abnegazione solo che ha due belle palle-gol sul piede e non ne cava nulla. Alla distanza poi si sgonfia.

6

MIHAILA

Gioca un quarto d'ora e tira due volte, una piano e una fuori. Però è vivace e ha bei piedi. Da qui in avanti dovremo vederlo di più in campo.

5

CORNELIUS

Per lui e il suo socio non è cambiato molto. rare palle giocabili, tanta corsa a vuoto tra il palleggio avversario. Con un po' più di proprietà tecnica potrebbe costruirsi qualcosa da solo.

5

GERVINHO

Con Liverani era più generoso nel difendere, D'Aversa lo solleva un po' dalle fatiche dell'interdizione e lui torna a slalomeggiare tra i paletti biancazzurri senza però mai trovare un tocco decisivo.