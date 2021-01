Qualcuno ha preso a botte Desnica, la homeless?

«Scusi, ma qualcuno l'ha picchiata?»: la risposta è «No, sono caduta». Ma il volto che spunta tra berrettone di lana e sciarpa è troppo gonfio, troppo viola, troppo blu, giallo, rosso. Troppo estesi gli ematomi.

«È sicura? Se lo ricorda?». Replica rapida: «Sì, sono caduta. Sono caduta in stazione, dal treno, venivo da Fiorenzuola. Tanto sangue. Adesso prendo le medicine...». Basta, taglia corto, non dice altro. Ma quella faccia parla per lei.

La conoscono tutti Desnica (o Jasmina, come a volte si fa chiamare), la homeless, la bag lady, la barbona, la donna senza niente, solo due borsoni, che da un po' staziona sulle panchine del centro, in piazza Garibaldi, in via Gramsci, in via Cavour. Tutti la conoscono. Anche se non è certo gradita a tutti. Soprattutto perché - pare - fa la pipì e il resto dove vuole, quando vuole. Ma c'è anche chi le allunga un panino, un po' di euro, dei farmaci. Da molto tempo, ha scelto Fidenza. Ieri però quel volto così tumefatto, così deformato...

«È sicura che nessuno l'ha picchiata?».

«T'ho detto di no, sono caduta». Parla bene l'italiano ma si capisce che è straniera, l'accento è dell'est europeo. L'età indefinibile.

Ai carabinieri comunque non risulta nessuna denuncia. «È stata in ospedale?»

«Non mi vogliono».

«Chi le ha dato le medicine?». Si rimette in marcia e non vuole parlare più.

«Adesso dove va?».

«Alla mensa. Vai via».

Alla mensa della Caritas. Alla Caritas sono gli unici con cui qualcosa ha detto in tutti questi mesi. «Ma il dialogo è difficile - dice uno dei responsabili -. È chiaro che i problemi sono tanti. Sappiamo che è di origine slava, il suo è un passato di strada, si sa che viene da Alseno. Ma è sfuggente, non parla. Ultimamente si fida un po' di più. Picchiata? Speriamo di no. Ma è difficile sapere qualcosa. Lei dice che dorme in una casa». Non sono pochi ad aiutarla, per quel che si può. Qualcuno le ha pagato qualche notte in albergo. È l'unica a Fidenza a vivere una situazione simile? «Sì. C'è chi vive in case ormai abbandonate però le condizioni, anche psicologiche, sono migliori, più tranquille».

Cosa si può fare? «Ora si può solo ridurre il danno. Però bisognerebbe provare a occuparsene, con il Comune, con i vigili, trovare un modo per aiutarla. Noi abbiamo una casa di accoglienza, per l'inverno, ma non è monitorata di notte, per esempio. È chiaro che il suo caso però è diverso, è grave, il passato che ha avuto ha inevitabilmente deteriorato la sua mente. Ci vorrebbe una struttura adeguata al suo stato di salute».

Insomma, Desnica (o Jasmina, quando forse vuole dimenticare e far dimenticare tutto rifugiandosi in un personaggio con un nome che a lei pare più bello o forse è il contrario, chissà), ha bisogno di aiuto. Sperando che davvero non sia stata picchiata. Certo che quel volto...

r.c.