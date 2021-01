Si chiama «Long Covid» la sgradita eredità del contagio

Monica Tiezzi

La chiamano «sindrome long Covid», e sono i postumi dell'infezione da Coronavirus. Ancora poco indagati e conosciuti, visto il tempo limitato nel quale i pazienti sono stati seguiti. Ma abbastanza per poter dire che il Covid, oltre all'emergenza della fase acuta, lascia effetti nel migliore dei casi indesiderati, nel peggiore invalidanti. E che la vaccinazione è l'arma migliore per evitare, oltre alla malattia, effetti secondari che si potrebbero scoprire a distanza di mesi o anni.

NON SOLO POLMONI

«Dalla tosse al dolore toracico, dai disturbi della memoria alla difficoltà di concentrazione. E ancora problemi a vista e udito, perdita di olfatto e gusto, stanchezza anche a distanza di mesi» elenca Pier Anselmo Mori, responsabile del day hospital pneumologico del Rasori dedicato a chi è reduce dal Covid, attivo da metà maggio. Un ambulatorio (aperto due giorni a settimana) nel quale da inizio pandemia sono passate finora 387 persone.

«Ci aspettavamo in questi pazienti un grosso impatto a lungo termine sulla funzionalità respiratoria. In realtà stiamo osservando esiti invalidanti nel 10% delle persone seguite. Ma lo spettro dei problemi è ampio e non limitato ai polmoni - continua Mori - Ci sono ad esempio disturbi cardiaci come aritmie, fibrillazioni atriali, pericardite, miocardite, problemi neurologici periferici, parestesie, disturbi reumatologici».

RIMETTERSI «IN MOTO»

Un bisogno emergente fra i pazienti reduci dal Covid, dice Rodolfo Brianti, direttore della Medicina riabilitativa dell'ospedale Maggiore, è la riabilitazione motoria, che sta impegnando sempre più terapisti. Anche in centri dedicati come il Don Gnocchi e il Cardinal Ferrari. «Pazienti, rimasti a lungo fermi per l'ospedalizzazione e la quarantena, che mostrano affanno, astenia pesante, deficit di forze, difficoltà a muoversi anche in casa. L'intervento (gli ambulatori, prima al Barbieri, ora occupato dal Covid Hospital, sono in parte al Cattani e in parte alla Casa della salute Montanara, ndr) mira al recupero delle forze e della resistenza. Lo spetto delle compromissioni è alto soprattutto in chi è passato dalla terapia intensiva e semi-intensiva» dice Brianti.

I PRECEDENTI: SARS E MERS

«E' ancora presto per dire quali e quanti danni irreversibili causa il Covid, perché il follow up ideale non è inferiore ai cinque anni - dice Maria Majori, direttrice della Pneumologia ed endoscopia toracica dell'ospedale Maggiore - La nostra pietra di paragone, per quanto riguarda le compromissioni polmonari, sono la Sars, che si è sviluppata fra il 2002 e il 2004, e la Mers, del 2012, pure causate da un coronavirus, che hanno provocato danni polmonari molto gravi. Ci aspettavamo un 30% di esiti importanti. Per ora stiamo osservando alcune evoluzioni fibrotiche al polmone. Le alterazioni permanenti radiologiche e funzionali avvengono nel 5-6% dei casi, in pazienti che hanno avuto polmoniti gravi, ospedalizzazione e intubazione. Ma sono osservazioni limitate a 8-9 mesi».

GIOVANI STANCHI E INSONNI

La comunità scientifica mondiale, continua Majori, è in fermento in questo campo, con scambi mai così frequenti e collaborativi. «Stiamo osservando che la “Long Covid” colpisce anche giovani senza altre patologie, che hanno avuto un Covid acuto “lieve”, senza ospedalizzazione. I sintomi sono stanchezza, difficoltà respiratorie non giustificate dall'attività fisica, insonnia, sindromi ansiose, a volte delirio. Non sappiamo ancora se sono effetti diretti dell'azione del virus o esiti dell'infiammazione generalizzata causata dal Covid».

I MALATI PIÙ A RISCHIO

Alfredo Chetta, direttore della Clinica pneumologica dell'ospedale Maggiore, spiega che non sono pochi i pazienti che, a tre mesi dalla fase acuta, «hanno sequele importanti sia dal punto di vista radiologico che funzionale, con esiti fibrotici sul polmone. E che a volte continuano a casa la terapia con ossigeno».

Sono più a rischio, continua Chetta, «gli ultrasessantenni con un indice di massa corporea superiore a 30, con pressione alta, diabete, discreta comorbosità. In questi soggetti la polmonite può sviluppare una tendenza alla ipercoagulabilità del sangue, associata a maggior rischio di trombi». Motivo in più, per le categorie a rischio, per vaccinarsi.