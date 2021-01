Tina, 86 anni, scampata al virus

Giovanna Pavesi

«Il virus non ce l'ha fatta a portarmi via, ma ha fatto tutto il possibile».

La voce è (ancora) lievemente affaticata, ma il tono è sempre vivace. Compirà 86 anni nei prossimi giorni e anche se il Covid-19, con lei, è stato particolarmente aggressivo, è guarita. Tina Terzi, però, le conseguenze del nuovo coronavirus le porta ancora tutte addosso.

Si è ammalata quasi un anno fa, all'inizio del 2020, quando l'epidemia, ancora piuttosto sconosciuta, faceva più paura di adesso.

Anche se la febbre alta e la polmonite l'hanno disorientata, dei giorni in ospedale, da metà marzo a metà aprile, ricorda praticamente tutto: la paura dei primi ricoverati, gli scafandri protettivi che le giravano attorno, l'assoluta umanità del personale sanitario, l'ossigeno e qualche sorriso con gli altri pazienti.

«Quando sono stata dimessa stavo benissimo. Mi avevano affidato a una psicologa (servizio di cui non ho mai usufruito) e a una fisiatra, che mi disse che ero un fenomeno. Ora, però, sto pagando tutto, perché non sto bene: devo fare esami e accertamenti», racconta la donna, che in autunno è caduta, dopo un malore improvviso.

«Il virus mi ha causato problemi ai polmoni, allo stomaco e anche alla testa, visto che mi ha lasciato ciò che sembra un problema epilettico. I medici, che per ora ipotizzano possa dipendere da quello, mi hanno garantito che con una pillola non cado, ma ho comunque timore a uscire», chiarisce l'86enne, la quale vive con il marito in città e spera che la sua testimonianza sia d'aiuto a chi ancora non crede alla pericolosità del virus ed è scettico sulla vaccinazione.

«Soprattutto per strada, vedo tante persone indifferenti alle regole: anche se non garantiscono una protezione totale, è sempre comunque fondamentale osservarle», aggiunge la donna, che non ha dimenticato nemmeno un passaggio della sua convalescenza, passata i primi giorni al padiglione Barbieri dell'ospedale Maggiore e poi a Vaio.

«Dopo aver passato diversi giorni a letto a casa (e dopo altrettante telefonate) sono stata presa in consegna dagli operatori dell'Assistenza pubblica: era un momento critico, perché non c'erano né mezzi, né personale. Arrivata in ospedale ho visto immagini sconvolgenti, che non posso dimenticare», ricorda l'anziana. Dopo Parma, il trasferimento a Vaio, dove per un mese non ha più incontrato il marito, la figlia e gli altri familiari per l'isolamento: «Lì sono stata bene, malgrado la febbre altissima. Ho diviso la camera, per un periodo, con un'altra donna, una compagnia che alleggeriva le giornate, poi sono rimasta sola. Siccome prima del ricovero mi ero portata solamente il cellulare senza caricabatterie, un medico di cui ricordo solo il nome di battesimo, Paolo, venne e si prese cura del mio telefono, senza il quale l'isolamento era sconvolgente. Mi lasciò il suo cavo e così - dice Tina con la voce rotta dall'emozione - mi ricollegò con il mio mondo».

Tina, che non ha mai avuto paura, ma che durante la convalescenza ha perso 10 chili, conserva un ottimo ricordo del personale sanitario incontrato, anche se è stata felicissima di tornare a casa e riabbracciare il marito, la figlia e il nipote, che durante la sua malattia ha conseguito importanti risultati universitari.

«Nonostante ogni giorno avessi un problema diverso, tra febbre, dolori e deliri, gli operatori hanno sempre cercato di stimolarmi. Sono stata trattata benissimo», continua l'anziana, ribadendo ancora l'umanità con cui i sanitari si sono presi cura di lei.

Non li ricorda tutti, ma dice di essersi segnata alcuni nomi. Come quello di Adele, che un giorno le ha portato un pettinino per capelli e una borsa con qualche accessorio.

«Ho voluto appuntare le loro identità per ricordarmele per sempre. Perché, in certi momenti, una parola e un aiuto ti allargano il cuore», conclude la donna.