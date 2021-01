Lo psichiatra Mazzacurati: «Cultura e speranza antidoti alla violenza giovanile»

ROBERTO LONGONI

Risse che diventano resse. Resse che scatenano risse. Violenza collettiva, ma anche corale richiesta d'aiuto e attenzione. «Siamo in un mondo pieno di sofferenza. C'è bisogno di "fingere" in senso leopardiano, di costruire una dimensione diversa al di là della siepe. Di dare speranza anche ai cuccioli dell'umanità, ai ragazzi della generazione Z nati tra il 1990 e il 2010. Servono programmi che li coinvolgano, che li prendano sul serio». Psichiatra e psicoterapeuta, Stefano Mazzacurati evita con decisione di psichiatrizzare gli scontri in piazzale della Pace a Parma o in centro a Gallarate.

«Sono segni di disagio esistenziale - dice - non sintomi di malattie mentali sociali che non esistono: esiste il fanatismo, ma non la follia collettiva. E ricordiamo che ogni generazione ha espresso conflitti sia verticali, con le altre, che orizzontali al proprio interno. Se manca il conflitto, è come se si togliesse all'acqua la possibilità di scorrere». Alla siepe si è sostituito un altro ostacolo. E forse lanciarsi contro un coetaneo solo perché appartiene a un gruppo diverso dal proprio corrisponde al bisogno di abbattere ciò che sembra limitarci, impedirci di crescere. La diga che blocca l'acqua.

Scaricare tutte le colpe sul Covid («che comunque ha modificato la nostra visione del mondo») sarebbe un errore. Lo sa bene chi vive il centro: le risse tra minorenni erano un'abitudine già prima della pandemia. Ma ora le case sono diventate capsule, e al loro interno si alternano e a volte anche si sovrappongono agorafobia e claustrofobia». Il risultato? Non trovarsi mai dove si vorrebbe, non essere mai in pace con se stessi. In una situazione spesso mediata dai mezzi più seguiti dalla generazione Z.

I social hanno la loro responsabilità. Come la ebbero negli anni '60 in Inghilterra per la rivalità tra Mods e Rockers. Se non avessero fatto da cassa da risonanza, forse nella Pasqua del 1964 a Clacton non ci sarebbe stata la cosiddetta seconda battaglia di Hastings. «A migliaia parteciparono agli scontri, e Stanley Cohen avrebbe definito "panico morale" la paura scatenata tra la popolazione dal racconto di questi avvenimenti».

La divisione in clan è antica quanto l'uomo. «Il problema è come viene amministrata - sottolinea Mazzacurati -. Ora c'è un vuoto di civismo e saggezza occupato dalla violenza. L'uomo è un animale sociale. Non trattiamo ogni ragazzo che ha partecipato a una rissa come problematico, piuttosto trattiamo come problematica la società che ha fatto scaturire queste cose». L'antidoto? La cultura, inversamente proporzionale al bisogno di esprimersi con la forza bruta.

E qui si entra nel capitolo scuola. Alla sua chiusura («e il mancato potenziamento del sistema di trasporti scolastici rappresenta una grave pecca da parte di chi aveva tutto il tempo per correre ai ripari») corrisponde una catena di privazioni. «Di movimento, di socialità, di autorappresentazione. Del diritto di ridere, perché ti mancano anche le trecce da tirare alla compagna di classe seduta davanti, del fare incontri, corteggiare e innamorarsi. E del diritto di combattere. La scuola è anche un terreno di lotta e competizione. C'è bisogno di ricreare occasioni di incontro e condivisione culturale. La cultura è la terapia».

Dovrebbe essere somministrata non solo ai ragazzi, per l'aggressività respirata per strada. «Questo tipo di situazione non è la guerra, ma ne ha alcune caratteristiche. Si vive immersi nella cupa tristezza chiamata Schwermut dai tedeschi». Malinconia per qualcosa che ci è stato tolto. Il passato, in questo, può venire in soccorso a presente e futuro. Nel 1945, la guerra finì e si ricominciò. «Rispetto ad allora, manca la motivazione, perché manca la speranza. Ed è questo il grosso errore. Un proverbio medievale persiano ricordava come anche in fondo al buio della notte più nera ci sia sempre il rosa dell'aurora. Anche la sofferenza ha bisogno di avere un significato. Anche in queste manifestazioni di violenza può esserci qualcosa di utilizzabile: il dolore non va coperto, ma va capito».