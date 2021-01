«Io, malato, nella "famiglia" del padiglione Barbieri»

ROBERTO LONGONI

Occhi che parlano, occhi pronti ad ascoltare anche il silenzio tra mascherine, guanti e tute. Per Enrico Gennari era la sera del primo giorno di ricovero. Nel suo letto al terzo piano del padiglione Barbieri, si sforzava di cogliere le parole dei medici in consulto al suo capezzale. Senza bisogno di controllare termometri e saturimetri, sapeva già da sé come andassero le cose. Di male in peggio: la febbre saliva, il respiro mancava sempre più. Era terrorizzato. Versò una lacrima e un'infermiera se ne accorse. «Stava già uscendo con gli altri dalla stanza - racconta lui -. Tornò e mi accarezzò un piede. "Dai" mi disse. "Chiamami ogni volta che vuoi". Non lo dimenticherò mai. Come non dimenticherò tutte le attenzioni che mi hanno accompagnato in quei giorni». Ossigeno, cortisone, tachipirina ed eparina: bene o male, la ricetta del contrattacco medico al coronavirus è nota a tutti. Ma anche il cuore è parte della terapia. Sposato, due figli, Gennari da quei giorni di sofferenza è uscito con un bagaglio di umanità inimmaginabile per lui fino a quando non l'ha provato. «Se avessi saputo che le cose stavano così, mi sarei fatto ricoverare prima» ammette.

E invece il 52enne elettricista sorbolese al 118 e al Pronto soccorso si è rivolto quando non ne poteva proprio più. «In ospedale ero convinto di diventare un numero». Il suo appartamento gli permetteva di isolarsi, con una stanza e un bagno per sé: ci si chiuse dentro, ricevuta alle 21,45 di un venerdì la telefonata di una persona con cui aveva lavorato a inizio settimana. «Sono positivo» gli annunciò, dopo un tampone di routine. «Io ero in cima a una scala e lui mi passava gli attrezzi. Dev'essere bastato questo a contagiarmi: le mascherine chirurgiche, le avevamo entrambi». Tre tachipirine in tre giorni, e all'altro sarebbe passato tutto, mentre i suoi se la sarebbero cavata con qualche piccolo acciacco. La moglie e i due figli di Gennari, invece, non sarebbero risultati nemmeno positivi.

Il lunedì seguente, l'elettricista si sottopose a sua volta a un tampone, mentre cominciava ad avvertire i primi sintomi. Sperava di vincere la malattia arroccato in camera, con i piatti monouso passati dalla porta e la biancheria data da lavare avvolta in una serie di sacchetti. «Vivevo in una bolla di plastica» commenta lui. Ma dopo tre giorni alle tachipirine si vide aggiungere dal medico di famiglia antibiotici, cortisone ed eparina. «Giovedì avevo 94-95 di saturazione. Respiravo sempre più a fatica; ma mi volevo convincere che le cure avrebbero fatto effetto: volevo in ogni modo evitare il ricovero». Fino a quando il lunedì seguente, alle 4, chiamò il 118. «Al Pronto soccorso arrivai con una pressione di 65-95 e cominciarono subito a somministrarmi ossigeno con gli occhialini». La Tac evidenziò una polmonite bilaterale al 30 per cento.

La stessa notte, Gennari venne ricoverato al Barbieri, al terzo piano. «Mi fecero un elettrocardiogramma, mi idratarono fin da subito con le flebo e presto, oltre che con gli altri farmaci cominciarono a curarmi con il Remdesivir». Ma intanto il virus non allentava la presa. Da 39,2, la febbre salì fino a 39,8 (prima che tachipirina e cortisone l'abbassassero). Dagli occhialini si passò alla mascherina per l'ossigeno, con pressione via via maggiore. «Non respiravo più. Ogni volta era come se, emergendo dal mare, trovassi il vuoto anziché l'aria. A casa inviavo messaggi concisi: non volevo trasmettere il mio terrore».

Per quattro giorni e quattro notti, il 52enne (sportivo, non fumatore, non in sovrappeso né diabetico né iperteso) tenne aperti gli occhi, per paura di non riaprirli più. Mangiò solo qualche biscotto: troppo forte la stretta allo stomaco. La quarta notte, una rianimatrice gli fece: «Ripetiamo gli esami. Se continua così c'è già il posto pronto in terapia intensiva». Il paziente scrisse un messaggi alla moglie temendo che potesse essere l'ultimo. «Mi limitai ad aggiornarla, quando avrei voluto dirle non so quante cose».

Ma dagli esami emerse un leggero miglioramento. Lui se ne sarebbe accorto anche dal respiro ritrovato poco alla volta. Fino a quando la saturazione risalì. «All'infermiera ripetevo come in un mantra "98, 98..." nonostante lei mi assicurasse che anche 97 poteva andare. Il 98 della tranquillità me lo tatuerei». Al nono giorno di degenza, l'annuncio liberatorio. «"Oggi te lo posso dire: abbiamo scollinato" mi sorrise un medico». Calata la fame d'ossigeno, tornava quella di cibo. Dopo due settimane di battaglia al Maggiore contro il coronavirus, il 15 dicembre Gennari è stato dimesso e ora ha ripreso a lavorare. Felice di tornare in famiglia, con la sensazione di averne trovata un'altra. «Non mi sono mai sentito solo: ero circondato da amici di cui fino al giorno prima ignoravo l'esistenza. Tutti, medici, infermieri, psicologi e oss mi sono stati vicini. Mi davano del tu, mi parlavano in dialetto per mettermi a mio agio. Potevi chiamarli cento volte e venivano con la stessa disponibilità: si capiva che non lo fanno solo per lavoro». E il messaggio ricevuto dall'infermiere che prese servizio alle 22 del 15 dicembre va oltre il lavoro. «Alle 22,01 mi scrisse: "Bello vedere il tuo letto vuoto...". Pensare che se li incontrassi per strada non li riconoscerei, bardati com'erano. Ma ci sono gli occhi: quelli non li dimenticherò mai».