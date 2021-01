Addio a Fesani, il pioniere della cardiochirurgia parmigiana

LORENZO SARTORIO

Il tremendo boato, che nel primo pomeriggio di quel triste e nebbioso 13 novembre 1979 scosse Parma, riecheggiò sempre nella sua memoria e nel suo cuore. Alle 14.30, a causa dello scoppio di una bombola di ossigeno, l’ala est del padiglione Cattani dell'ospedale Maggiore in pochi secondi divenne un cumulo di macerie provocando ben 21 morti. La «sua» Cardiochirurgia e altri reparti attigui andarono distrutti. Il professor Francesco Fesani, a quei tempi primario del reparto di Cardiochirurgia, che fondò nel 1972 facendolo diventare un fiore all’occhiello della nostra sanità, è morto nei giorni scorsi all’età di 94 anni.

Romagnolo di Roncofreddo (in provincia di Forlì-Cesena), si laureò brillantemente all’Università di Bologna risultando, in quella sessione, il più giovane laureato italiano in Medicina e Chirurgia. Approdò quasi subito dopo la laurea nel nostro ospedale facendosi apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Allievo e quindi aiuto del professor Goffrini fu per anni un punto di riferimento nel reparto di chirurgia, che divenne un fiore all'occhiello del Maggiore ma anche un'eccellenza oltre i confini parmigiani, tant’è che molti pazienti di altre città scelsero la nostra struttura ospedaliera.

A fine anni ‘60-primi anni ‘70, Fesani decise di recarsi a Parigi per imparare la cardiochirurgia da un luminare, il professor Charles Dubost. Ritornato a Parma, nel 1972, fondò il reparto di Cardiochirurgia, non solo un’eccellenza ospedaliera ma anche una scuola per tanti giovani cardiochirurghi.

Una struttura che Parma meritava, di cui fu proprio Francesco Fesani il fautore e l’anima. Nel 1979 la tragedia dell’esplosione del Cattani che rase al suolo il reparto. Pur essendo stato un durissimo colpo, la tragedia spinse il prof, comunque, a continuare in questo suo meraviglioso sforzo di curare i pazienti, che per lui venivano prima di tutto, e di salvare vite umane. Infatti, proseguì i suoi interventi al cuore nella clinica di Cotignola, centro cardiologico d’eccellenza, in attesa che fossero ultimati i lavori di costruzione della nuova Cardiochirurgia parmigiana.

Docente alla facoltà di Medicina del nostro Ateneo, autorevole ma non autoritario con i suoi allievi, Fesani, da buon romagnolo, era dotato di un carattere molto deciso, schietto e non incline ai compromessi. Componente della Società italiana di cardiochirurgia, girò il mondo per continuare a studiare e ad apprendere nuove tecniche operatorie. Nel 1990 organizzò un importante convegno nella nostra città al quale parteciparono cardiochirurghi e cardiologi di fama internazionale, come l'argentino Favaloro, a riprova della stima e della considerazione delle quali godeva Fesani all’estero.

Camminatore instancabile, amava tantissimo le escursioni in montagna con a fianco il suo fedelissimo cane. E anche pochi giorni prima che venisse improvvisamente a mancare a causa di un arresto cardiaco, si era cimentato in un’ escursione sul Montagnana. Duramente colpito, lo scorso anno, dalla morte della moglie Luisa Gaddoni, anche lei medico, e con la quale era sposato da 67 anni, era legatissimo alla famiglia: ai figli Fabrizio, ingegnere informatico, Luciano, tecnico informatico, Maria Gloria, cardiologa, alle nuore Patrizia e Antonella e al genero Igino Spaggiari, stimato cardiochirurgo del nostro Ospedale. Come pure era il nonno affettuoso degli adorati nipoti Mattia, Francesca e Guido.