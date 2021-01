Emma Jane salta nell'oro

NICOLE FOUQUÈ

L’equitazione parmigiana brilla ancora una volta nei circuiti più importanti e questa volta lo fa in regione grazie ad Emma Jane Beasley che vince la medaglia d’oro nella categoria juniores 125.

La sedicenne parmigiana, tesserata a Ferrara, si è messa in evidenza nei campionati toscani che si sono svolti al Gese (gruppo Emiliano Sport Equestri) in sella alla sua fedele compagna Joy VD Withoeve. Nella prima giornata di gare l’amazzone ha ottenuto un terzo posto nella categoria 120 a tempo, garantendosi un’ottima posizione nella seconda giornata quando l’ordine di ingresso è con la classifica inversa. La gara decisiva, quella della domenica, ha visto Emma entrare in campo con tutta la sua determinazione e freddezza andando a segnare il miglior tempo con un bellissimo percorso netto nella 120 mista speciale che le ha permesso così di vincere la categoria e di salire sul gradino più alto del podio. Un successo che arriva a sole due settimane di distanza dall’altro importante trionfo: l’oro a squadre ottenuto al Master delle Associazioni Sportive regionali dove le squadre partenti erano circa una ventina.

Grande soddisfazione dunque per Emma Jane che conclude nel modo migliore la sua annata: «Il 2020 è stato un anno impegnativo sotto tanti punti di vista- spiega l’amazzone -. Il lockdown e il Covid hanno messo un bel freno all’attività sportiva e vista anche la distanza dal circolo è stato anche più complicato riprendere gli allenamenti dopo un lungo periodo di stop». Proprio a fronte di questi fattori i successi ottenuti sono ancora più apprezzati come ci tiene a sottolineare: ¬L' obiettivo che mi ero prefissata era migliorare me stessa e il binomio con la cavalla piuttosto che concentrarmi su potenziali piazzamenti. Nel 2020 sono comunque arrivati molti risultati positivi. Ho grande supporto e aiuto dal mio istruttore Morgan Bisi, l'affetto e il sacrificio dei miei genitori e soprattutto devo dire grazie ai miei formidabili cavalli, che nonostante qualche incertezza non si smentiscono mai».

Con gennaio inizia una nuova stagione agonistica e per questo talentoso binomio anche tanti sogni nel cassetto: «La speranza è quella di poter partecipare a concorsi come il Toscana Tour, Piazza di Siena e Verona. Ma soprattutto voglio continuare a migliorare la tecnica e la mia capacità di gestire le emozioni per giocarmi il tutto per tutto in quel minuto che sono in campo».