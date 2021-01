Il sindaco Fecci: «Una piscina coperta un grande investimento per il paese»

LUCA DALL'ASTA

NOCETO Gli organi amministrativi nocetani hanno salutato il 2020 con un ultimo consiglio comunale, tenutosi a distanza, il 30 dicembre scorso. Tanti i punti discussi all’ordine del giorno aventi come prerogativa principale quella della pianificazione delle attività che si attueranno nel nuovo anno.

Inizialmente il focus è stato puntato sulla questione del rinnovo della viabilità del centro storico vedendo il sindaco Fabio Fecci evidenziare la necessità di mettere per iscritto, nero su bianco, il nuovo piano riguardante la planimetria di piazza Garibaldi. A tal proposito il capogruppo di minoranza Giuseppe Pellegrini: «Abbiamo l’intenzione d’intavolare una discussione solo nel momento in cui avverrà la stesura di un progetto definitivo. Tutti i commercianti ed i cittadini devono avere piena coscienza delle novità apportate e per questo diventa fondamentale vedere il documento finale». Entrambe le parti sottolineano l’importanza e la portata di questi cambiamenti al centro storico e per questo si valutano attentamente le variabili che potrebbero rappresentare insicurezze per la viabilità comunale. Proseguendo nella discussione si è arrivati a parlare di questioni urbanistiche come la redistribuzione delle superfici da adibire ad attività commerciali piuttosto che residenziali all’interno del quadrante delimitato da via Trieste e via Pontetaro. Su questo punto il sindaco Fecci: «In questa zona stando ai progetti attuali nasceranno al massimo due attività commerciali che potrebbero fare da contorno alla piscina coperta. Sono convinto che un impianto natatorio coperto sia per Noceto un grande investimento, potremmo contare su un bacino d’utenza di circa 30 mila persone perché una struttura di tale natura richiamerebbe nel nostro comune persone da Medesano, Fontevivo e da Parma».

La delibera, votata in consiglio comunale, riguarda la destinazione di più metratura a favore di costruzioni a fini commerciali: «Con questo non si vuole andare a favorire l’insediamento di tanti nuovi piccoli negozi di vicinato perché questo significherebbe inficiare il lavoro dei commercianti nocetani già tartassati dalla situazione pandemica attuale, bensì il piano del comune è quello di affiancare all’impianto natatorio al massimo due medio strutture commerciali, nella fattispecie una più grande che ricoprirà all’incirca 1500 metri quadrati ed una più piccola». La minoranza ha invece espresso la propria disapprovazione: «Il progetto di massima dell’impianto natatorio ci rende scettici perché pensiamo che il budget stanziato per la realizzazione del progetto sia troppo limitato. Un progetto come questo deve essere eseguito nei migliori dei modi e con le dovute risorse finanziarie».