Sissa Trecasali, tra amministrazione e Pro loco la spaccatura è conclamata e definitiva

MICHELE DEROMA

SISSA TRECASALI È sfociata in un fragoroso botta e risposta tra l’amministrazione comunale di Sissa Trecasali e la sezione locale della Pro loco, l’organizzazione degli eventi locali in occasione di Parma 2020/21. Durante la seduta del consiglio comunale, l’assessore alla promozione territoriale Sara Tonini ha presentato la convenzione attuata con la provincia di Parma, che permetterà al comune di Sissa Trecasali di ricevere un contributo di 16mila euro per la realizzazione del progetto «Scopriamo Sissa Trecasali», «proposto - recita la delibera - in collaborazione con associazioni ed enti del territorio e alla scoperta dell’ambiente, dell’enogastronomia, della musica e del turismo locali».

«Gli eventi riguarderanno in particolare l’organizzazione di visite guidate al patrimonio artistico e ambientale, come la Rocca dei Terzi e la navigazione di tratti del Po e del Taro, a cura dell’associazione Nautica Torricella». Sul punto l’esponente di minoranza Barbara Bertoli ha tuttavia sollevato la polemica: «Il progetto “Scopriamo Sissa Trecasali” era già stato redatto dalla Pro loco e soltanto grazie all’impegno dell’associazione il Comune ha potuto ricevere il finanziamento. E ora, in questa convenzione, la Pro loco è stata completamente ignorata: questo è un comportamento al limite della vessazione nei confronti di un’associazione di volontariato locale che lavora per il territorio».

In una nota si è successivamente detta «rammaricata» la presidente della sezione locale della Pro loco, Patrizia Magnani: «Il 30 aprile 2019 il Comune ha inoltrato alla Provincia di Parma il progetto da noi predisposto, nel quale veniva evidenziato che la Pro loco sarebbe stata partner. Ora invece è stata estromessa senza neppure esserne informata, mentre tutto fa supporre che senza il nostro impegno il comune di Sissa Trecasali non sarebbe entrato nel cartellone degli eventi di “Parma 2020”. Non ci rendiamo conto di quale sia il motivo di tale decisione».

A rendere evidente una certa spaccatura, le parole del sindaco di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi: «In più occasioni, già a partire dal precedente mandato amministrativo, abbiamo cercato di favorire un dialogo costruttivo con la Pro loco ma purtroppo le nette diversità di vedute su diversi temi hanno determinato condizioni che, a nostro avviso, non permettono più di continuare un proficuo rapporto di collaborazione».