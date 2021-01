Premio Sant'Ilario, un giorno di festa per guardare al futuro

GIAN LUCA ZURLINI

Sembra passato un secolo, non un solo anno, dal 13 gennaio 2020. Un Sant'Ilario, quello di 366 giorni fa, all'insegna dell'ottimismo e della convinzione che per Parma sarebbe stato un anno speciale. La nomina a Capitale della Cultura italiana, con la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembravano preludere a un periodo straordinario per la nostra città. Invece, in questo Sant'Ilario 2021 ci ritroviamo alle prese con una situazione di emergenza che in pratica non ci ha mai abbandonato da 10 mesi a questa parte. E per Parma questo giorno di Sant'Ilario non sarà quello del ritrovo di una comunità nel giorno del suo patrono. Ma un tempo di riflessione e di bilanci, con il ricordo e il pensiero, per una volta, rivolti più al passato che al futuro. Perché in un 2020 così funesto anche Parma è stata travolta dalla tragedia del Covid con un pesante tributo di più di mille vite pagato a questo virus che ha devastato la quotidianità di tutti. Ma oggi, giorno di Sant'Ilario del 2021, l'obbligo è di guardare al futuro. Un futuro che sarà però diverso da quello immaginato un anno fa. E che rende la giornata di domani diversa da tutti i Sant'Ilario che l'hanno preceduta negli ultimi decenni.

Anche il luogo sarà diverso e inedito: la cerimonia, purtroppo tristemente vietata ai cittadini, si terrà in un luogo-simbolo delle sofferenze della città: quell'Ospedale Vecchio in cui per molti secoli e fin quasi a 100 anni fa, la città curava i suoi malati. A essere premiati, questa volta, saranno non le eccellenze della città, ma persone comuni che nei 10 mesi trascorsi con l'incubo del Covid sulla testa sono andate avanti nelle loro attività e nei propri impegni con coraggio e senza mai arrendersi. E sono loro, devono essere loro, i simboli di una Parma che è stata sferzata e piegata da una tragedia che ha colpito tutto il mondo ma che non vuole arrendersi e vuole pensare che il 2021 possa essere l'anno in cui si vede la luce oltre il buio che ha contraddistinto il 2020. C'era uno slogan suggestivo coniato per quella che avrebbe dovuto essere un'annata da ricordare: «La cultura batte il tempo». Ecco, l'obbiettivo e il significato di questo Sant'Ilario così speciale e particolare, e per questo destinato a rimanere indelebile nella memoria collettiva della città, sarà quello di battere il tempo. Nel senso di scandire l'avvio di un nuovo tempo per Parma dopo quello, terribile e ancora presente, della pandemia. I premiati di oggi saranno lì a dimostrare che si può fare. E il messaggio che deve arrivare ai parmigiani non può essere solo quello di una generica speranza, ma di un convinto impegno di tutti, dal primo all'ultimo dei cittadini, per uscire da questo momento così triste e doloroso con uno scatto d'orgoglio e un recupero di senso della comunità che, più che mai in un giorno simbolico come quello del patrono, deve essere forte e condiviso da tutti, nessuno escluso.