Collecchio, Assistenza volontaria cerca militi

GIAN FRANCO CARLETTI

COLLECCHIO «Aiutaci ad aiutarti» è lo slogan che caratterizza la campagna tesseramento per l'anno 2021 (terminerà il 31 maggio del prossimo anno) dell'Assistenza volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino che si svilupperà in maniera diversa a causa del Covid-19.

Non sarà, infatti, effettuata, com'è consuetudine, porta a porta salvo casi rari per i quali sarà fissato un appuntamento.

Se le restrizioni lo consentiranno, i volontari del sodalizio saranno presenti nei tre comuni del distretto ai mercati settimanali, all'uscita delle funzioni religiose e all'uscita dei supermercati sempre avvisando con manifesti o volantini qualche giorno prima.

I militi addetti a questa importante operazione saranno in divisa e avranno un tesserino di riconoscimento.

Vi è anche la possibilità di aderire a questa campagna presso la sede del sodalizio, on line (www.avcollecchio.org) e nei punti fissi dislocati nei tre comuni.

Questi ultimi sono presso Martini gioielli a Collecchio, il circolo Arci di San Martino Sinzano, la Trattoria Bar Roma e il circolo Primavera di Madregolo, il circolo Arci di Gaiano, La Ferramenta Piazza e Spaggiari Afro di Sala Baganza, l'Officina Ugolotti e il circolo anziani Luigi Coruzzi di Felino, la Bottega Alimentare di San Michele Tiorre, Il circolo La Quercia di Barbiano, Depietri Enrico di Poggio Sant'Ilario.

«Abbiamo tutti bisogno di tutti – dice Oneglio Brizzolara, addetto alla comunicazione dell'assistenza – voi di noi nel momento di bisogno, noi del vostro continuo sostegno per poter continuare ad operare, sempre sette giorni su sette, 24 ore al giorno anche nel periodo Covid-19 durante il quale non abbiamo mai allentato la presa, anzi il servizio è stato a tratti potenziato. Realizzare questo non è stato facile, ma insieme a voi ci siamo riusciti. Da parte della popolazione abbiamo ricevuto importanti aiuti e dimostrazioni di affetto, ora abbiamo però bisogno di rinvigorire l'associazione col tuo contributo e la tua adesione. Ora unisciti a noi. Un sentito grazie alle tante persone che si avvicineranno ai nostri tesseratori».

A tutti i tesserati sarà consegnato in omaggio il calendario fotografico dell'associazione contenente anche i numeri utili e le farmacie di turno. Sostenere l'Assistenza significa sostenere un servizio indispensabile per la comunità.