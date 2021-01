Valentina, grinta e talento: in bici va come un fulmine

Ciclismo: ribalta nazionale per la giovanissima salsese Valentina Bravi che si è aggiudicata la medaglia d’argento nella categoria Esordienti donne primo anno al Campionato italiano ciclocross, come abbiamo scritto nei giorni scorsi sulle pagine sportive della Gazzetta.

Valentina, classe 2008, tesserata con la squadra ciclistica «Pedale Fidentino race team» ha partecipato nei giorni scorsi a Lecce al campionato nella cornice del parco di Belloluogo (Lecce), arrivando al secondo gradino del podio.

Valentina, grinta e determinazione da vendere, ha cominciato a correre in Mtb nel 2015 esordendo con una vittoria alla sua prima gara: da qui è nata la sua passione per la bici trasmessa pure dal papà Max Bravi che è diventato anche il suo allenatore.

Tra i suoi numerosi successi, si è classificata prima al campionato regionale Mtb nel 2018. La sua specialità preferita è la Mtb ma pratica la multidisciplina.

Buoni i risultati conseguiti in tutte le gare a cui ha partecipato vincendo in Liguria a Laigueglia una gara nazionale di Mtb. Ha deciso di partecipare alle gare di ciclocross, specialità tipicamente invernale, perché molto formativa; inoltre ha preso parte ad alcune gare del Giro d’Italia di ciclocross vincendo la tappa di Osoppo (Udine).

«Stanca ma felice di essere andata fino a Lecce portando a casa questo bellissimo risultato - ha commentato la neocampionessa -. La gara è stata dura: il terreno era molto viscido a causa della pioggia caduta in questi giorni e il percorso era veloce e ricco di difficoltà tecniche notevoli. Le mie avversarie erano tutte molto agguerrite e il podio è arrivato dopo una bella battaglia con arrivo in volata con la terza classificata e ad una manciata di secondi dalla prima».

«Ringrazio la mia famiglia, il mio papà/allenatore e tutti quelli che hanno fatto il tifo per me. Dedico questa medaglia a mio nonno Gianluca che non c’è più e alla mia famiglia» ha concluso. A.S.