«Ti rovino». Le minacce inguaiano la ex

Pierluigi Dallapina

Le storie di corna non sempre finiscono bene. Capita infatti che gli amanti si facciano prendere la mano e che in un attimo la loro intesa clandestina evapori e si lasci corrompere dal veleno della rabbia. Il rischio ulteriore è che ciò che doveva rimanere segreto - soprattutto agli occhi del partner ufficiale - finisca spiattellato in piazza, o meglio, in un'aula di tribunale.

È accaduto anche ad una coppia di ex amanti del Parmense e questa volta a non volerne sapere dell'addio era lei, una donna di Fontanellato che per oltre un anno ha tempestato di sms minacciosi il suo ex. Che, come da copione, era sposato.

«Grazie di avermi rovinato la vita, ma ricordati che da oggi io ho deciso di rovinare la tua. È l'ultima cosa che farò, ma questa volta me la paghi cara e non in soldi, ma in affetti», scriveva la ex, via sms, nel luglio del 2013, dando vita ad un crescendo di minacce che ben presto ha tirato in ballo anche i colleghi di lavoro e la moglie del fedifrago.

«La mia è solidarietà femminile per farle sapere con chi ha a che fare e proprio non ti temo. Mi dispiace, ma adesso paghi per tutto il male che fai», rincarava la dose l'amante abbandonata, un anno dopo aver mandato il primo sms di avvertimento, segno che il rancore verso il suo ex clandestino non si era sgonfiato.

Forse, quelle parole cariche d'odio non erano dettate solo da un cuore ferito, ma anche da un portafoglio vuoto, perché stando a quanto emerso durante il processo, la donna avrebbe voluto essere aiutata economicamente.

Di fronte ai rifiuti del suo ex, tornato a suo agio nel ménage familiare, la donna ha alzato il tiro, annunciando una sorta di caccia al tesoro: in giro per il paese avrebbe lasciato buste contenenti le prove della loro relazione. Prove (tra cui diverse foto) che sono state inviate anche alla moglie, sulla sua mail del lavoro.

L'uomo, ormai smascherato, ha deciso di giocare a carte scoperte e di denunciare la stalker: ieri la donna è stata condannata dal gup Sara Micucci a un anno di reclusione (pena sospesa) e a risarcire il suo ex, preda dell'ansia per diversi mesi, con 2.500 euro. Chissà invece cosa avrà dovuto fare lui per farsi perdonare dalla moglie.