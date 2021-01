Addio ad Alfa Lusardi, alla sua tavola c'era sempre un posto

Giorgio Camisa

BEDONIA Grande cordoglio in paese per la scomparsa di Alfa Lusardi, vedova Caramatti, molto conosciuta ed amata in Valtaro ed in Valceno.

Alfa, 93 anni, era nata l’8 aprile del 27 in America, a Summit, piccola cittadina dello stato del New Jersey, dove i suoi genitori erano emigrati da Montarsiccio, una piccola frazione di Bedonia alla ricerca di un lavoro. Negli Sati Uniti la famiglia Lusardi aprì una pasticceria-gelateria ma il crollo della borsa del 1929 li costrinse a rientrare a Bedonia ove il padre Teodoro acquistò la casa in via Roma.

Le scuole medie e poi il diploma alle magistrali di Pontremoli; finito il conflitto mondiale Alfa conobbe Agostino Caramatti, medico radiologo nativo di Carrara ma anche lui originario di Bedonia. Il loro amore sfociò nel matrimonio nel '52 e nella nascita della figlia Paola nel '54.

Dopo qualche anno di insegnamento alle scuole elementari locali, nel '60 si trasferì a Cremona, dove il marito ricopriva l’incarico di dirigente sanitario dell’Inam. Nell'82 il rientro definitivo nella sua Bedonia per l’aggravarsi delle condizioni di salute del marito che l'ha lasciata due anni dopo.

Alfa, una signora molto determinata e attiva, riversò sulla sua famiglia le energie e le note abilità culinarie: era un’appassionata di cucina tradizionale come la mamma Caterina, alla sua tavola chiunque ogni giorno poteva accedere per una fetta di ciambella accompagnata da una tazza di tè o caffè americano.

Ieri, davanti alle bacheche che annunciavano la sua scomparsa erano in tanti che ricordavano come la casa dei Lusardi di via Roma fosse un luogo accogliente e ospitale per tutti. Devotissima alla Madonna di San Marco, era solita partecipare alla messa quotidiana in Santuario insieme alle amiche di una vita. Da sedici anni era stata colpita dal morbo di Alzheimer ma ha potuto contare sull’aiuto e l’amore del nipote Filippo che, dopo la laurea in architettura nel 2007, si è dedicato a lei fino alla fine, costruendo la propria vita e attività professionale intorno all’amatissima nonna.

Stasera alle 20,30 nella Cripta del Santuario verrà recitato il rosario e domani, nel rispetto delle norme Covid, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, verrà celebrato il rito funebre. Alfa lascia la figlia Paola con Giuseppe, Filippo e Alessandro, la cugina Oriana le cognate, i nipoti, i parenti ed una comunità che la ricorderà per la sua fede e la sua innata cordialità.