Regione, presto il bando per salvare le piccole botteghe

Monica Rossi

Per le piccole botteghe (o «palte» che dir si voglia) di frazione, il 2021 ha in serbo una novità. La Regione Emilia-Romagna sta infatti mettendo a punto un bando che permetterà agli esercenti di ampliare il proprio settore merceologico, rispondendo così alle esigenze di chi vive nelle frazioni lontane dal capoluogo: dagli alimentari ai giornali o alla piccola merceria, per fare un esempio.

In estrema sintesi, potranno diventare delle specie di empori, benché di dimensioni contenute, per la vendita di prodotti di ogni genere. «Il bando per ora non è ancora attivo: uscirà infatti nei prossimi mesi, presumibilmente a partire dalla fine di marzo - spiega l’assessore regionale con delega alla montagna Barbara Lori -. Per il momento, siamo ancora nella fase preparatoria, per la quale ho scritto una lettera a tutti i sindaci delle comunità montane rurali della nostra regione, chiedendo loro di verificare la sussistenza dei requisiti per l’individuazione delle frazioni che vengono definite “aree a potenziale rarefazione commerciale” e che potranno quindi partecipare al bando regionale. La trasmissione dei dati dovrà avvenire tassativamente entro il 28 febbraio».

Spetterà dunque alle amministrazioni locali redigere l’elenco delle aree: l’accesso ai contributi e alle agevolazioni è infatti subordinato all’individuazione, da parte degli uffici comunali, delle frazioni del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione commerciale, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con la delibera 2022 del 26 novembre 2018. «Il contributo, pari a 800.000 euro per il biennio 2021-2022, si inserisce nel solco della valorizzazione e del sostegno delle piccole comunità del nostro territorio, siano esse montane o rurali, spesso situate in zone per le quali rappresentano un irrinunciabile presidio contro il dissesto territoriale - continua l’assessore -. . Realtà commerciali che vogliamo salvaguardare non solo perché tengono vivo un territorio da un punto di vista sociale, ma anche perché rappresentano un patrimonio culturale che non possiamo rischiare di perdere».

Nelle piccole botteghe di frazione, infatti, si tramandano anche tradizioni locali che spesso, con la chiusura delle attività schiacciate dagli introiti sempre più esigui, si perdono per sempre. Fino a una 30-40 di anni fa, ad esempio, molte località avevano non una ma più botteghe, realtà commerciali che nel tempo hanno via via abbassato definitivamente le saracinesche: dall’offerta che aveva quasi dell’incredibile per piccoli crocevia dove si potevano trovare non solo l’osteria e il negozietto di alimentare, ma anche la macelleria, il calzolaio, l’edicolante e persino la farmacia, si è passati al singolo negozietto che tratta giusto i generi di prima necessità. Si è perso insomma un servizio alla collettività e al contempo un presidio sociale.

«Con questo bando, riservato agli esercenti con superfici di vendita non superiore ai 250 metri quadrati che operano in piccole realtà lontane dal capoluogo, interveniamo insomma sulle licenze per il commercio al dettaglio, permettendo dunque ai negozianti delle frazioni ad ampliare l’offerta. Puntiamo, insomma, a promuovere la presenza di esercizi commerciali “polifunzionali”, riconoscendo a essi un valore di servizio alla comunità che va ben oltre il solo aspetto commerciale», conclude la Lori.