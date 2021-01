Ruba un cellulare in stazione ma la polfer lo arresta: 26enne in carcere

Pierluigi Dallapina

Occhio lungo e gambe veloci, ma non abbastanza da seminare gli agenti della polfer e risparmiarsi l'ennesimo guaio con la giustizia. Dopo essersi già fatto un paio di anni in carcere per rapina - la sentenza di condanna a quattro anni e 20 giorni è diventata irrevocabile a novembre - ieri A.R., tunisino di 26 anni senza lavoro e senza fissa dimora, è tornato dietro le sbarre. Il motivo? Ha strappato di mano il cellulare ad una donna di 41 anni che, ferma al piano -1 della stazione, stava attendendo l'arrivo della sorella da Milano.

Il giovane, con l'aiuto di un «palo», ha tenuto d'occhio la vittima e approfittando dello scarso via vai di pendolari (erano le 20.45 di mercoledì), si è lanciato sulla donna, strappandole il cellulare che teneva in mano. Un gesto rapido, violento e via, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di lasciare la vittima impaurita e spiazzata.

Speranza vana, perché nonostante la paura, la donna è subito corsa dagli agenti della polizia ferroviaria, ai quali è bastato ascoltare la descrizione dei ladri per poter riuscire a rintracciarli, in uno dei tanti filmati ripresi dagli occhi elettronici disseminati dentro la stazione e nelle vie attorno.

Ancora in zona dopo il furto, il 26enne e il suo complice, nel giro di pochi minuti, sono stati costretti ad una seconda fuga: questa volta non per seminare la vittima, ma la polfer. Solo il palo è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il ladro è stato fermato in via Trento. Inutile il suo tentativo di disfarsi del cellulare rubato lanciandolo nei cespugli. Portato in caserma, l'uomo è stato riconosciuto dalla vittima, a cui è stato riconsegnato il telefonino.

Ieri, il giudice Beatrice Purita ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 26enne.