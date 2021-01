Sant'Ilario, deluso l'Ordine dei medici: «Siamo stati dimenticati, meritiamo rispetto»

Pierantonio Muzzetto*

Caro direttore, le invio una riflessione all’indomani della consegna delle benemerenze nel giorno di Sant’Ilario, che come medico e come rappresentante dei Medici di Parma non posso condividere.

I medici di Parma sono molto delusi perché a prevalere è stato l’oblio, e la memoria dei nostri amministratori non è stata così pronta come ci si aspettava. Il 29 dicembre avevamo già scritto al sindaco il nostro rammarico sulla scelta di escludere dal Sant'Ilario ogni menzione delle Istituzioni in rappresentanza dell’intera categoria che esse esprimono. Per quanto mi possa riguardare sarebbe stato il giusto tributo a tutti i medici (in prima linea a «mani nude» almeno nella prima fase) come pure alle altre Istituzioni della nostra provincia che si sono distinte, dal Prefetto alle aziende, ai sindaci, alla Protezione civile, nell’organizzazione puntuale, illuminata e efficace degli interventi.

Le scelte riguardo alle benemerenze del Sant'Ilario, prim’ancora che come istituzione, non sono condivisibili come cittadino, nel merito e nel metodo, anche se il consiglio comunale e la Giunta hanno deciso nell’ambito delle loro legittime prerogative. Ma, come ho avuto modo di esprimere direttamente, il mondo medico ritiene insoddisfacente tale valutazione, rivendicando ben altra considerazione per quanto fatto. In questo giudizio accomunando anche il mondo infermieristico e sanitario che hanno dato prova, insieme ai medici, della dedizione messa in campo per tutelare tutti insieme la salute dei nostri concittadini. E l’hanno fatto in grandissima difficoltà.

Ha lasciato oltremodo stupiti, per non dire sconcertati, vedere inseriti a fine classifica delle categorie cittadine i medici e gli infermieri. Parlando come numero 23 di 29 - «Diagnosi e terapia medica» - nemmeno citati e spersonalizzati a «categorie» e penso di poterlo dire anche per il n. 24 di 29, categoria dell'«Assistenza infermieristica», è davvero mortificante come si è stati trattati. Una scelta sbagliata. Primo, perché si è dimostrata una decisione politically incorrect, che non è una bella cosa per i politici, almeno per salvare la faccia. A maggior ragione da parte di amministratori e responsabili della sanità cittadina e provinciale, considerato il fatto che il primo cittadino è anche presidente della Csst (Conferenza sociosanitaria territoriale) e, dunque, massima autorità sanitaria del comune e della provincia. Secondo, il tutto suona come una dimenticanza grave. Al sindaco ho scritto che è un vulnus, una ferita difficile da rimarginare. Devo constatare con profondo dispiacere che non si è nemmeno avuto un confronto diretto con chi rappresenta come istituzione tutti i medici, per di più chiedendo indicazione ad altri di una terna di nominativi che «recitassero la parte della categoria» medica nemmeno menzionata.

Non è mio compito dare giudizi di merito, ma solo richiedere con fermezza rispetto e, anche se per alcuno irrealizzabile, un semplice riconoscimento dell’agito virtuoso, invece palesemente sottovalutato e dimenticato. A dispetto dei grandi sacrifici fatti. Operando i medici, e non solo loro, contro le difficoltà del sistema sanitario, di fronte a un nemico sconosciuto, con armi spuntate, senza mezzi di protezione, in mezzo a mille difficoltà: e in queste condizioni nessun medico e nessun infermiere, nessun esponente del sistema di garanzia della salute collettiva si è tirato indietro. E ciò non può esser fatto passare sotto l’uscio.

Molti di noi si sono spesi, a vari livelli e in vario grado di responsabilità, nei primi mesi pandemici con le autorità nazionali, con lo stesso ministero della Salute perché si lavorava senza mezzi, evidenziando con forza l’esigenza di risorse e dispositivi di sicurezza. Molte amministrazioni locali hanno fatto una diversa scelta con manifestazioni d’affetto e riconoscenza, con le istituzioni rappresentative, premiando tutti i medici. Ma questa città, culla della cultura, ha voluto riconoscere il sacrificio dei sanitari con i numeri 23 e 24. Davvero una non bella figura. I medici, non solo a Parma, hanno pagato il più alto tributo in termini di salute e di vita in questo annus horribilis, occorre quindi farsi un esame di coscienza e ragionare sul merito di chi si è speso per garantire la salute, bene supremo, in momenti tragici e di fronte a scelte tragiche. Un altro aspetto sottaciuto e non considerato è stato anche il ruolo attivo delle Istituzioni in questa città impegnate fin dall’inizio pandemico nella costruzione di un sistema di coordinamento e di interventi che ancor oggi tentano di copiare in altre regioni.

E Parma, quando era divenuta epicentro pandemico del nord Italia, ha dimostrato capacità e ideazione riuscendo a far fronte alla tragedia di quei giorni. Grande è stato il contributo e, proprio attraverso le Istituzioni, la capacità di fare squadra. E si è fatto squadra. Con idealità, realismo, buona volontà e capacità, competenza e abnegazione che oggi questa città sembra non voler riconoscere.

Solo una cosa mi sento di dover chiedere per i medici della nostra provincia: rispetto. Lo dobbiamo ai nostri medici che si sono gravemente ammalati e a coloro che sono mancati sul campo per il Covid. Il nostro sistema sanitario ha tenuto. Pur con tanti aspetti che possono essere criticati, è ancor oggi, e ci auguriamo per lungo tempo, il migliore nel mondo occidentale. Allora pretendiamo di non essere chiamati eroi ma di essere rispettati nel ruolo e nelle funzioni, essendo, con tutte le limitazioni possibili e tutti i distinguo plausibili, espressione del massimo dei servizi a tutela della salute.

Ancor più vorremmo che i medici non fossero equiparati al «milite ignoto», che ha ispirato le scelte dell’amministrazione comunale, perché essi hanno un nome e un cognome, ed anche delle connotazioni ben definite. Ritengo che si debba porre rimedio a questo vulnus difficile da dimenticare e da sanare. Ma forse sarebbe utile chiedere a S.Ilario che rinnovi la memoria e la considerazione fra le virtù cittadine, soprattutto nei nostri amministratori. Grazie per la sua ospitalità.

*Presidente Omceo di Parma e Presidente della Consulta Deontologica Nazionale