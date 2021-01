Schia, proteste per i gitanti da Parma

MARIA CHIARA PEZZANI

TIZZANO Complici la festività del patrono Sant’Ilario, il sole e le temperature miti che hanno caratterizzato la giornata, tante persone mercoledì sono giunte sui monti per approfittare dell’abbondante neve presente e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta. Che sia per una sciata, una ciaspolata o per una semplice passeggiata erano diverse le presenze segnalate a Schia e nel territorio di Tizzano Val Parma, alcune delle quali però incompatibili con le restrizioni vigenti: chi risiede a Parma infatti non può spostarsi verso la montagna.

La situazione è stata segnalata da residenti della zona, infastiditi dalla presenza dei tanti parmigiani. Come noto infatti il passaggio del territorio regionale a zona arancione sancisce l’impossibilità degli spostamenti tra diversi comuni, in particolare dai grandi centri, salvo per comprovate motivazioni, tra le quali non rientra l’attività fisica, che va comunque svolta nel proprio comune.

L’unica deroga è prevista per i paesi sotto i 5mila abitanti. I residenti possono muoversi nei territori anche fuori dal proprio comune purché nel raggio di 30 chilometri, ma non possono ad esempio dirigersi nel capoluogo di provincia.

Da qui nasce lo sfogo dei tizzanesi: «Chi abita nel comune di Tizzano non può andare a Parma, perché avviene invece il contrario?» si domanda chi ci ha contattato.

Le regole insomma dovrebbero valere per tutti. Tanto più che se sorpresi nel corso dei controlli che le forze dell’ordine effettuano sul territorio, la fuga sui monti alla ricerca della neve può concludersi amaramente.

In caso di violazione dei divieti di spostamento infatti si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, con la possibilità che venga aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Il conto della giornata quindi potrebbe essere molto salato.