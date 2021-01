Spesso il cambio in panchina ha funzionato

PAOLO GROSSI

Dieci partite bastarono a Cesare Maldini, nel 1979, a portare il Parma allo spareggio per la B poi vinto a Vicenza con la Triestina. Con 15 gare da giocare Claudio Ranieri nel 2007 portò i crociati dall'ultimo posto con 14 punti al dodicesimo con 42: sono questi i due più felici casi di cambio di allenatore last minute nella storia più recente del Parma. In un caso si puntava in alto, nell'altro il traguardo era la salvezza. Poi ci sono state occasioni in cui l'avvicendamento in panchina è nato prima: dopo appena sei giornate Ghirardi fece fuori Cagni e chiamò Guidolin nel 2009. Il Parma appena retrocesso puntava a risalire subito in A e ci riuscì. Dopo sette turni Ceresini silurò Zeman in B nell'87 e chiamò Gian Piero Vitali. La squadra si salvò tranquillamente anche se alla vigilia della stagione aveva cullato altre ambizioni. Franco Colomba subentrò a Marino che si era già ad aprile. Il Parma in realtà era quint'ultimo con 32 punti, due sopra la terz'ultima, ma aveva preso una brutta china. In sette partite Colomba fa 14 punti e a quota 46 il Parma è dodicesimo.

Meno di un anno dopo tocca a Colomba ricevere il benservito. Il Parma perde 5-0 con l'Inter ma è pur sempre 15esimo a quota 19 con sette punti sulla terz'ultima. Arriva Donadoni e il passo migliora: alla fine sarà ottavo con 52 punti.

Gedeone Carmignani è subentrato tre volte: nel 1985 con il tutor Flaborea non evitò la caduta in C. Centrò invece il bersaglio nel 2001-2002 rilevando a dicembre Passarella e nel 2005 subentrando, sempre a dicembre, a Baldini.

A proposito di Passarella, il suo è forse stato il cambio più disastroso nella storia del calcio italiano: cinque partite di campionato, cinque sconfitte e cinque miliardi delle vecchie lire versati nelle tasche del «Caudillo» da Tanzi. Come a Liverani, gli fu fatale l'ultimo rotondo ko a Bergamo.

Altro argentino che evoca ricordi funerei è Hector Cuper, l'«hombre vertical» che Ghirardi chiamo al capezzale di una squadra ormai esanime l'11 marzo 2008. Con lui la squadra farà appena nove punti in 10 gare. E Ghirardi lo caccerà prima dell'ultima sfida in casa con l'Inter (poi vittoriosa 2-0 e così scudettata), affidando la squadra a Manzo, tecnico della Primavera.

Il subentro più recente è stato straordinariamente efficace e ne è stato protagonista proprio D'Aversa che fu chiamato al posto di Apolloni nel dicembre 2016 con la squadra ottava in C e l'obiettivo di arrivare nelle prime due. Il Parma alla fine fu secondo dietro il Venezia e poi scalò i play-off sino alla promozione. Il resto della favola lo conoscete.

Lo scatto in avanti quell'anno fu agevolato anche da un robusto mercato invernale che portò in gialloblù Frattali, Iacoponi, Munari e Scozzarella. Insomma, un conto è subentrare a giochi ormai fatti e un altro quando c'è la possibilità di arricchire la rosa: Vitali dopo Zeman ebbe ad esempio Cervone, Minotti, Patrizio Sala e Baiano. In due casi invece il Parma tenne duro e ci azzeccò: con Ancelotti nel 1996-97, e alla fine fu Champions League, e con Beretta nel 2005-2006: dall'ultimo posto e dal mancato esonero si passò al decimo finale con annessa qualificazione alla Coppa Uefa grazie a Tangentopoli.