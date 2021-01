Anche Alves ko, e ora chi gioca in difesa?

PAOLO GROSSI

E' incredibile: «Bruno Alves, durante l'allenamento di oggi, ha evidenziato un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Nella giornata di domani verranno effettuati gli accertamenti del caso». Così recitava ieri il notiziario diffuso dal Parma. Incredibile perché c'erano già sei difensori ai box. Hanno infatti svolto anche ieri lavoro differenziato Balogh, Gagliolo e Iacoponi. Solo terapie invece terapie per Laurini, Osorio e Valenti, oltre a Karamoh. Ecco allora che anche l'ultimo centrale disponibile dà forfait e ora la difesa sarà tutta da inventare, a meno di recuperi dell'ultim'ora magari di Gagliolo e/o Iacoponi. In questo momento D'Aversa ha a disposizione solo tre terzini, Busi, Ricci e Pezzella, peraltro dalle propensioni più offensive che difensive.

Non si sa se ridere o piangere di fronte a questa ecatombe, a cui tra l'altro finora non ha corrisposto alcun arrivo dal mercato di riparazione. Ecco allora che l'allenatore gialloblù dovrà fare un grosso sforzo di fantasia per mettere assieme la linea difensiva.

La prima possibilità è che al centro giochino Sohm, che per stazza fisica e anche per aver già interpretato quel ruolo in qualche circostanza in Svizzera è, tra i centrocampisti, il più papabile. Tenendo poi conto che, per giunta, c'è Hernani squalificato. L'altro centrale potrebbe essere il giovane belga Daan Dierckx, appena arrivato dal Genk e fin qui presente solo una volta in panchina a Bergamo. Si tratta di un classe 2003, acerbo anche fisicamente ma con i centimetri che servono. Tra l'altro l'avversaria di domani, il Sassuolo, non ha marcantoni in attacco e questo potrebbe aiutare il suo debutto.

Altra possibilità è che sia Pezzella a fare il centrale, con Ricci a sinistra come nella ripresa contro la Lazio. Lo stesso Kurtic potrebbe essere arretrato in terza linea, anche se a inizio stagione Liverani aveva escluso che lo sloveno potesse adattarsi a fare il terzino.

Nelle poche ore che mancano alla sfida con i neroverdi, D'Aversa dovrà quindi indovinare una soluzione accettabile e, per quanto possibile, stamattina collaudare qualche movimento.

Questa overdose di infortuni è una vera disdetta perché la sfida con il Sassuolo in condizioni diverse la si poteva giocare con discrete possibilità. Lo dice lo ''storico'' recente, che racconta di quattro vittorie del Parma su quattro sfide e lo suggerisce anche l'indisponibilità di qualche big nella rosa di De Zerbi. Assenze che però, a fronte di quelle del Parma, perdono davvero importanza. È una disdetta anche perché c'è da ricominciare a fare punti dopo cinque sconfitte consecutive. La squadra evidentemente ha somatizzato il crollo dell'autostima e la generale sfiducia dilagata dopo aver perso due scontri diretti come quelli con Crotone e Torino, andando a rianimare compagini che erano scivolate in fondo alla classifica. Domani dunque sarebbe bello che l'orgoglio e il senso di appartenenza diventassero armi sufficienti a giocarsi in equilibrio la partita. Intanto però la situazione è preoccupante e serve più che mai una mano dal mercato e una dalla fortuna.