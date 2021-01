Arrivano i pluviometri usati alle Maldive

Tre pluviometri di ultimissima generazione dotati di sofisticati strumenti tecnologici, volti al monitoraggio in tempo reale dell'intensità delle precipitazioni, sono stati installati dal Consorzio di Bonifica Parmense che – tra i primi al mondo – si è dotato di un sistema così avanzato.

Il nuovo pluviometro infatti, studiato, elaborato e assemblato dagli ingegneri esperti di CAE innovation for a safer world S.p.A (società di San Lazzaro di Savena, nel bolognese, che è leader del settore e che fornisce a enti pubblici e ad imprese private le tecnologie più evolute per la misurazione del rischio ambientale causato dai fenomeni naturali) in collaborazione con alcune università, ha la caratteristica funzionale di fornire dati di altissima precisione e analisi approfondite sull'entità delle precipitazioni che cadono su un territorio e che, in questo caso, si ripercuotono direttamente sulla complessa rete di canalizzazioni di bonifica.

Tutto questo consente allo staff consortile di avere informazioni utili in tempi adeguati e quindi poter prendere le decisioni più corrette aggiungendo alle tecniche attuali e consolidata esperienza, anche un “big data” fondamentale per programmare gli interventi idraulici da compiere.

La Bonifica Parmense, come detto, è tra i primi a dotarsi di questi innovativi strumenti che oggi stanno interessando sempre di più diverse altre realtà italiane ed estere, tra cui la rete di monitoraggio del Republic Hydrometeorological Institute of Serbia, il sistema locale della città di Belgrado, e la rete del Maldive Meteorological Service.

r.c.