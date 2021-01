Basilicanova, una casa per i gatti randagi

Nicoletta Fogolla

MONTECHIARUGOLO

La piccola costruzione, che si trova all'interno del parco Monsignor Guerra di Basilicanova, fungerà da rifugio per i gattini, le loro mamme dove troveranno cibo e riparo.

Così ha deciso il Comune di Montechiarugolo, allo scopo di far fronte ai problemi igienici, dettati dalla presenza di una grande colonia felina nella stessa area verde.

Le referenti della colonia felina «si stanno adoperando per mantenere in ordine e pulita l'area circostante, dove si trovano i giochi per i bambini».

I cuccioli malati sono già sta-

ti sottoposti alle cure del caso.

La convivenza non sempre facile tra le esigenze di bambini, genitori e gatti si sta quindi avviando a soluzione, grazie alla fattiva collaborazione dei volontari e referenti della colonia felina che agiscono in sinergia con la Pensione per cani e gatti «La Quiete» di Sant'Ilario d'Enza, convenzionata col Comune e l'associazione Zampette per strada onlus, anch'essa di Sant'Ilario d'Enza e formata da volontarie.

Nel territorio comunale di Montechiarugolo ci sono complessivamente 30 colonie feline composte da gatti randagi e censite dal Comune, di cui 17 a Basilicanova.

Un supporto nel controllo della situazione in materia arriva all'amministrazione, direttamente dal Servizio recupero cani e gatti. Occorre ricordare che una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora un'associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una specifica area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

La tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo trova concretezza nella legge quadro 281 del 1991 e nella legge 27 del 2000 della Regione Emilia Romagna.