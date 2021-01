Effetto lockdown: nel Parmense calano incidenti mortali e feriti

Nel 2020 è crollato il numero dei morti e dei feriti causati dagli incidenti stradali nel Parmense e nel resto dell'Emilia Romagna. Ma la buona notizia finisce qui, perché il calo, molto consistente, non dipende da una maggiore attenzione da parte di chi si mette in sella o al volante, bensì dalle settimane di lockdown imposte dal governo in primavera per fronteggiare la prima ondata del coronavirus. A sottolinearlo è Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione.

MENO LUTTI A PARMA

Meno veicoli in movimento e dunque meno incidenti. La formula ha funzionato anche lungo le strade del Parmense, dove nel 2020 ci sono stati dieci morti, 23 in meno rispetto al 2019, e 161 feriti contro i 2.034 dell'anno precedente (-1.873). La maggior parte degli incidenti mortali ha riguardato gli automobilisti (7), mentre gli altri tre deceduti sono stati pedoni, ciclisti e motociclisti. La scia di lutti ha colpito più gli uomini (7) delle donne (3). Nel 2019 gli incidenti hanno lasciato sull'asfalto 33 vittime (29 uomini e 4 donne): 10 automobilisti, 7 motociclisti/scooteristi, 7 pedoni, 4 ciclisti, 4 camionisti oltre ad un altro deceduto non comprese in queste categorie.

INCIDENTI IN REGIONE

In tutta l'Emilia Romagna, in un anno i morti per incidenti stradali sono 188 in meno rispetto all'anno precedente, in quanto sono passati dai 352 del 2019 ai 164 del 2020. Anche in regione ad avere la peggio sono stati gli automobilisti (68), mentre i cosiddetti utenti deboli si confermano tali alla luce dei 20 ciclisti e dei 21 pedoni che hanno perso la vita lungo le strade. Particolarmente alto è stato anche il tributo di sangue pagato da chi era in sella a una moto o a uno scooter (43 morti), mentre sono 12 gli autisti di un mezzo pesante deceduti a causa di un incidente.

La provincia più «pericolosa» è quella di Bologna con 44 deceduti, seguita da quella di Modena (25), Piacenza (24), Forlì-Cesena (18), Reggio Emilia (14), Ravenna (12), Parma e Ferrara (10) per terminare con Rimini (7).

STRADE DESERTE

La consistente riduzione dei decessi da un anno all'altro non è però «da imputarsi a comportamenti virtuosi, ma a condizioni straordinarie ed irripetibili (speriamo) dovuti alla presenza del virus Covid-19 e alle conseguenti azioni per limitarne la diffusione», ricorda Sorbi, in qualità di presidente dell'Osservatorio sull'educazione alla sicurezza stradale nell'ultimo report sugli incidenti.

STOP AGLI SPOSTAMENTI

«Nel periodo di lockdown il tasso di mobilità (percentuale di persone che hanno compiuto almeno uno spostamento in giornata, ad eccezione dei tragitti a piedi inferiori ai 5 minuti) è sceso al 32%, contro l'85% ante Covid-19, impattando pesantemente anche sulla lunghezza media degli spostamenti (40%)», ricorda Sorbi. Con meno persone e mezzi in viaggio è stato automatico anche il calo degli incidenti. «Emergono diminuzioni che nella regione Emilia Romagna toccano anche punte del 91,8% (90% in Italia) durante il mese di aprile. Mediamente il decremento degli incidenti stradali è stato dell'80,3% a marzo e dell'85,8% ad aprile (72% a marzo e 85% ad aprile in Italia)».

Questo calo ha permesso all'Emilia Romagna di centrare l'obiettivo fissato dall'Unione europea: dimezzare il numero degli incidenti rispetto al 2010, in quanto non avrebbe dovuto superare quota 203.

«L'obiettivo è stato centrato, ma va considerato che tale cifra è stata raggiunta considerando i mesi di lockdown».

A causa della pandemia, continua Sorbi, «la mobilità ha subito uno stop come non era mai successo». Per continuare a far calare il numero dei morti sulle strade, la Ue sta pensando a regole più severe.

REGOLE UE PIÙ SEVERE

Nella sua relazione, il presidente dell'osservatorio ricorda che «la Commissione europea persegue e rafforza il suo obiettivo di azzerare il numero dei decessi entro il 2050 (vision zero), perché gli incidenti stradali sono «assassini silenziosi». Da pochi giorni è uscito un suo documento sulla sicurezza stradale che inasprisce le regole per ottenere la patente. «Esami più severi che riguarderanno non solo la conoscenza del Codice della strada ma anche l'acquisizione della consapevolezza dei rischi quando si è sulla strada». Ma c'è di più. «Finalmente si comincia a parlare di formazione post patente, anche perché la popolazione invecchia e necessita di corsi obbligatori di aggiornamento», aggiunge Sorbi.

UBRIACHI AL VOLANTE

Dal 2022 sarà poi obbligatoria la presenza del dispositivo «alcol lock», annuncia il presidente dell'Osservatorio, cioè un misuratore che attraverso l'analisi del fiato dell'autista segnala se si superano o meno i parametri alcolemici. In caso di superamento del limite il mezzo non si accende. Già dal 2021, in alcuni casi (aver causato gravi incidenti per alcolemia) sarà obbligatoria la sua l'istallazione. Sulle auto sarà presente anche un dispositivo per regolare la velocità in alcuni tratti stradali e la scatola nera per la registrazione degli incidenti. Ma la tecnologia non basta, serve prudenza, sempre.

P.Dall.