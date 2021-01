Faccia a faccia fra Comune e tifosi: «Il nuovo Tardini? A misura di famiglia»

Quando Marco Bosi parla del nuovo stadio Tardini, quello che per volere della proprietà del Parma calcio vedrà la luce dopo il faccia a faccia con le varie anime della città, si sente che non lo fa solo come vicesindaco (con delega allo Sport), ma anche come tifoso. Lo si capisce dal tono di voce e da quel riferimento a Reggio Emilia, l'eterna rivale. «Il Tardini non verrà trasformato in un luogo prevalentemente commerciale come è accaduto allo stadio della Reggiana», assicura, il giorno dopo aver incontrato il tifo organizzato per disegnare anche insieme a loro la fisionomia dello stadio che verrà. «Sia chiaro, il progetto non lo farà il Comune ma la proprietà del Parma», precisa.

Al tavolo (rigorosamente online) erano seduti i rappresentanti dei Boys, del Centro di coordinamento dei Parma clubs e l'associazione Parma club Petitot. Questa volta non si è parlato di viabilità o del futuro delle scuole di via Puccini, ma di come migliorare il Tardini per chi lo vive dall'interno tutte le volte che scendono in campo i gialloblù.

«Il nuovo stadio dovrà diventare un luogo adatto alle famiglie, qui dovremo crescere i tifosi del domani. Al momento il Tardini non è pensato, ad esempio, per un bambino di 5 anni. Sarebbe bello che i progettisti ricavassero spazi per i più piccoli che magari si stancano e non hanno voglia di seguire una partita intera. Spazi gestiti in modo da permettere ai genitori di continuare a vedere il Parma», prosegue Bosi.

L'attenzione ai disabili è il secondo punto più dibattuto con i tifosi. «Tutti i settori del Tardini dovranno essere accessibili. I disabili non dovranno essere costretti a seguire la partita in un unico punto allestito per loro, dovranno poter scegliere il posto che preferiscono».

Un panino e una birra prima o dopo la partita? Perché no. «All'interno del Tardini è sempre mancato un punto di ristoro in cui poter trascorrere l'attesa del calcio d'inizio».

Se il Comune e i tifosi escludono l'idea di trasformare il Tardini in uno spazio commerciale come è accaduto attorno al Mapei stadium, a Reggio, sono però d'accordo sulla necessità di tenere vivo lo stadio anche dopo i 90 minuti della partita. «Pensiamo a negozi di vicinato, a servizi per il quartiere, ma non alla creazione di un centro commerciale», ripete Bosi, prima di tranquillizzare i tifosi sul caro biglietti.

«Vorrei un Tardini sul modello tedesco, con posti in piedi in curva e prezzi bassi. Sarebbe bello poter offrire una differenziazione, con settori a prezzi popolari e aree dotate di più comfort».

Tutto questo quando diventerà realtà? In Comune sperano che il progetto - ancora tutto da scrivere - possa essere depositato tra aprile e maggio e terminare la fase delle autorizzazioni entro l'anno, tenendo così le sorti del Tardini fuori dalla campagna elettorale che scatterà nella prima fase del 2022. Una volta assegnati i lavori (sarà fatta una gara), resterà da capire se chiudere lo stadio, mandando il Parma a giocare le partite domestiche in trasferta, oppure chiudere e riaprire il cantiere ogni volta per consentire l'accesso ai tifosi. Intanto, il confronto con la città va avanti.

P.Dall.