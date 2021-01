Fornovo, addio al 58enne Roberto Parisi

FORNOVO Si sono tenuti nella Pieve di Fornovo, i funerali di Roberto Parisi, scomparso a soli 58 anni.

Residente alla Magnana di Riccò, Roberto, «Paro» per gli amici, era apprezzato da quanti lo conoscevano, per la sua compagnia, per il sarcasmo delle sue battute, per la positività con la quale affrontava anche i momenti difficili, come quelli della malattia che lo aveva accompagnato negli ultimi anni. Ed era anche apprezzato per le sue capacità professionali: Roberto aveva svolto per molti anni il mestiere di fornaio. Una passione, quella per il pane, che diceva di aver avuto fin da ragazzo e che aveva realizzato in età adulta.

Dopo un'esperienza come pizzaiolo a Gaiano ed in seguito un impiego come agente di commercio a Reggio Emilia, dove si era trasferito per un periodo, Roberto aveva aperto con la moglie Paola una panetteria nella via centrale di Calestano.

Dopo l'esperienza in proprio aveva quindi lavorato in diversi panifici, sia a Collecchio che a Fornovo. In paese, durante le feste organizzate dall'oratorio, dalla scuola o tra amici, non faceva mai mancare le sue specialità: abbondanti vassoi di pizze, focacce e pane di tanti formati, un segno tangibile del suo carattere generoso e del piacere di stare in compagnia. Roberto Parisi lascia la moglie Paola e i figli Marco e Lorenzo; dopo le esequie nella Pieve di Fornovo, la sua salma è stata condotta al Tempio di cremazione.

Do.C.