L'inviato Militello in piazza a Fidenza

Le telecamere Mediaset ieri mattina sono scese in piazza Garibaldi, con Cristiano Militello, inviato di Striscia, che da alcuni anni cura anche «Striscia il cartellone», spazio dedicato a cartelli, insegne, avvisi scritte murarie stravaganti e altro. Sono stati intervistati alcuni fidentini, ai quali sono state fatte domande sul campionato di calcio, per chi tifavano e altro. Fidentini e fidentine, noti e non, Joe, Pino, Laila, Paolo e altri, che hanno sorriso, alle battute di Militello, soprattutto quando gli veniva chiesto di salutare Greggio e Iacchetti.