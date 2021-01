Daniela Calzetti, l'astronoma che «pulisce» l'universo dalla polvere

Claudio Rinaldi

La prestigiosissima National Academy of Sciences ha accolto tra i suoi membri l’astronoma parmigiana Daniela Calzetti. Un riconoscimento di altissimo prestigio: il massimo (a parte il premio Nobel) al quale possa ambire uno scienziato. Basti dire che circa duecento membri dell’Accademia – fondata nel 1863 da Abramo Lincoln – sono stati insigniti del Nobel. L’astronoma parmigiana è molto celebre nel mondo scientifico per una scoperta che ha permesso di togliere il “disturbo” dato dalla polvere cosmica quando si misura la luce che arriva dalle galassie. Scoperta che è stata ribattezzata «Legge Calzetti» e che tutt’ora, due decenni dopo la pubblicazione, è ancora il punto di partenza per gli studi sull’evoluzione delle galassie.

Come si è appassionata allo studio dell’astronomia?

«Nella maniera più triviale possibile: ero appassionata ai film di fantascienza. Così, ho scelto di iscrivermi a Fisica e di occuparmi di astronomia. In realtà il mio sogno principale era viaggiare su navi interspaziali, ma non siamo ancora a quel livello».

Dopo il dottorato è andata negli Stati Uniti per trascorrere un periodo di un anno: trent’anni dopo, è ancora lì.

«Più che una scelta, è stata una serie di eventi. Sono andata a Baltimora, allo Space Telescope Science Institute, con una borsa di studio dell’Esa, l’European Space Agency. Quando è finita la borsa me ne hanno offerta un’altra, e l’ho accettata. Alla fine della seconda borsa, mi hanno proposto un contratto a tempo indeterminato, sempre a Baltimora. Da cosa nasce cosa: praticamente mi è diventato quasi impossibile tornare, a quel punto».

Come spiega il fenomeno dei “cervelli in fuga”? Cosa manca all’Italia per essere competitiva nel campo della ricerca?

«La mia esperienza è vecchia di trent’anni, non riflette la realtà attuale. L’Europa ha fatto passi da gigante nel cercare di mantenere le proprie conoscenze in loco, più che favorire le fughe di cervelli. Programmi come quelli dell’Erc, l’European research council, cioè fondi assegnati a ricercatori europei, aiutano a mantenere la competitività dentro i confini dell’Europa. Ai miei tempi questa infrastruttura non esisteva, c’era poca flessibilità per chi puntava a rimanere nel proprio campo: una volta che uno si dirigeva verso una determinata area, certe scelte erano quasi obbligate. E venire negli Stati Uniti era quasi obbligatorio».

Come potrebbe migliorare la situazione in Italia? Alla luce della sua esperienza, che consigli si sentirebbe di dare?

«Questo è uno di quei campi in cui l’investimento nella ricerca è fondamentale: tenere i “cervelli” richiede forti investimenti. L’Erc sta andando nella direzione giusta: penso che se ci fossero anche in Italia più programmi di supporto per la ricerca sarebbero trattenute le persone giovani e quindi i futuri “cervelli”».

Tanti anni a Baltimora e poi il trasferimento a Amherst. Quali sono state le tappe più significative della sua carriera?

«Dopo la seconda borsa di studio, ho avuto un contratto permanente nel 1995. Nel 2006 è stato offerto un posto da professore a Amherst, nel dipartimento di Astronomia dell’University of Massachusetts, sia a me che a mio marito (Mauro Giavalisco, astronomo anche lui, ndr). E ci siamo trasferiti».

Recentemente è arrivata la notizia dell’elezione nella prestigiosissima National Academy of Sciences: il massimo riconoscimento a cui possa aspirare un ricercatore.

«Il massimo riconoscimento, per un ricercatore veramente geniale, è il premio Nobel. Sotto al Nobel, ci sono altri riconoscimenti: la National Academy of Sciences è una di quelli».

Come ha appreso la notizia?

«Sono stata contattata dalla presidente dell’Accademia, Marcia McNutt, che mi ha dato la comunicazione e fatto le sue congratulazioni. Per me è stata davvero una grande soddisfazione».

Qual è l’iter della nomina?

«I candidati ad entrare nell’Accademia vengono scelti sulla base dei risultati scientifici ottenuti. Dopo la raccolta di tutte le nomine – che sono tenute segrete: nessun candidato viene informato – si procede con due giri di votazioni, a eliminazione successiva, che riducono notevolmente il numero dei “nominati”. Io, come da prassi, ho saputo dell’ingresso nell’Accademia solo dopo il voto finale. Per ora sono un “membro eletto”, o “inductee”: sarò presentata agli altri membri, e entrerò ufficialmente nell’Accademia, il prossimo aprile».

È un’istituzione paragonabile alla nostra Accademia dei Lincei?

«Sì, ogni paese ha una propria accademia nazionale. Il livello dell’Accademia dei Lincei è comparabile a quello della National Academy of Sciences».

Nel campo dell’astronomia è molto celebre la “Legge Calzetti”. Di cosa si tratta?

«Non è una legge, il nome non viene da me: non so perché sia chiamata così, sia in italiano che in inglese. Ho pubblicato una relazione che ho sperato potesse essere utile per capire certe proprietà dell’evoluzione delle galassie. Nello studio dell’evoluzione dell’universo uno traccia la luce che viene dalle galassie, che si sono formate molto presto nella vita dell’universo e si sono evolute con l’universo. Cercando di capire l’evoluzione delle galassie si cerca di capire più o meno come si è evoluto l’universo, usandole come traccianti. Una delle difficoltà principali per capire questa luce che viene dalle galassie è togliere tutte le sorgenti di disturbo: la polvere rappresenta una fonte di disturbo, nel senso che altera questa informazione. Mentre noi la vogliamo nella forma più pura possibile».

E la sua scoperta in cosa consiste?

«Quello che io feci negli anni Novanta fu studiare certe relazioni che permettevano di correggere questi disturbi. Quindi la cosiddetta “Legge Calzetti” è uno strumento utile per togliere l’effetto della polvere da queste misure. È stata usata, e lo è ancora, per cercare di rimuovere il disturbo che la polvere arreca a queste misure»

La polvere cosmica assomiglia alla polvere che conosciamo noi?

«Immagini di guardare il paesaggio attraverso un vetro, che può essere perfettamente pulito o impolverato. Più è impolverato più difficile è capire i dettagli di cosa c’è al di là del vetro. Se qualcuno le fornisce uno straccio e un prodotto per pulire il vetro per farlo risplendere, vedrà molto meglio. Ecco, praticamente io ho fornito alla comunità uno straccio e il Vetril».

Ma la polvere cosmica è simile a quella che si accumula su un vetro, o su un mobile?

«Abbastanza simile. Nell’universo la composizione chimica è leggermente diversa rispetto a quella sulla Terra, dove ci sono molti elementi – come l’ossigeno, l’azoto e carbonio – che, in proporzione, sono molto più abbondanti. La composizione è diversa, ma gli elementi di fatto sono gli stessi. La polvere è polvere, con un effetto opacizzante, su un vetro come nell’universo. Rimuovere questo effetto opacizzante è uno degli elementi fondamentali per capire come evolve l’universo».

Cosa ha rappresentato per gli studi dell’astronomia la sua scoperta?

«Ha permesso di togliere l’effetto opacizzante sulle misure delle galassie e quindi di ottenere misure oggettive, interpretando correttamente l’informazione su come evolve l’universo».

Lei si definisce un’astronoma osservativa. Cosa significa?

«Baso i miei lavori su dati che ottengo attraverso telescopi, sia da terra che nello spazio. Significa che non mi considero un’astronoma teorica: non faccio teoria, né modelli sofisticati: interpreto osservazioni che vengono attraverso telescopi».

Perché si studiano le galassie?

«Tanto per cominciare, quello che noi essere umani ci siamo sempre chiesti è da dove veniamo e perché siamo qui. Studiare l’evoluzione dell’universo, delle galassie, delle stelle aiuta a capire come mai si è evoluta la vita. Da un certo punto di vista, c’è il desiderio di conoscere l’universo e conoscere sé stessi. Credo che l’umanità, fin dai tempi più antichi, quando ha cominciato a rivolgere gli occhi al cielo, si sia sempre chiesta cosa sono quei puntini brillanti lassù. Di fatto è una domanda che ha molto a che fare con il fatto di noi esseri umani senzienti. Che si chiedono: perché siamo qui? Come ci siamo evoluti? Da dove veniamo? Studiare l’universo e le evoluzioni delle galassie e delle stelle – che sono parte dell’universo – fa parte di questo desiderio innato che abbiamo di capire da dove viene tutto ciò che ci circonda».

Cosa sta vivendo il periodo di emergenza sanitaria? Riesce a fare ricerca da casa?

«Sto chiusa in casa, esco solo per fare la spesa e procurarmi da mangiare, come il 90 per cento dell’umanità in questo periodo. In astronomia, per fortuna la ricerca è molto basata sull’uso del computer: benché un po’ più a rilento, sto continuando a fare ricerca. Il problema riguarda più gli studenti i quali, avendo bisogno di più sostegno, di maggiore interazione giorno per giorno, stanno soffrendo di più, si bloccano nella ricerca. Avrebbero bisogno di supporto dei loro advisor e supervisor. Chiaramente i loro advisor e supervisor sono chiusi in casa, proprio come loro».

L’ha mai sfiorata il pensiero di tornare in Italia?

«Più che altro non si è mai presentata occasione. In tutta la carriera, non ho mai cercato specificatamente certe direzioni: quando si è presentata un’occasione, l’ho presa. A Baltimora prima, a Amherst poi. Non ho mai cercato di tornare in Italia: negli anni Novanta non ci sarebbe stata proprio la possibilità, c’era ancora un vecchio sistema che favoriva la fuga di cervelli, più che il ritorno. Poi, più in là nella carriera, diventa sempre più difficile, perché uno si lega al posto dove lavora. Il mio primo figlio è nato nel 2000, il secondo nel 2003. A quel punto, quando uno comincia ad avere una famiglia, è più difficile muoversi».

Quali sono i suoi ricordi parmigiani?

«Mi sono trasferita con la famiglia a Roma quando avevo cinque anni. Più che altro ho i ricordi dei volti dei miei cugini e dei miei zii».

Ha parenti a Parma?

«Tanti. Più di metà della mia famiglia è a Parma: mio papà era parmigiano, aveva tanti fratelli e sorelle. Tra mogli e mariti, figli e nipoti, c’è stata un’estensione della famiglia, se non esponenziale, sicuramente molto alta. Ho tutt’ora tantissimi legami a Parma. Ma tutto quello che ricordo è ciò che è rimasto negli occhi a una bambina di cinque anni: l’appartamento dove vivevamo, per esempio».

Mai più tornata?

«Sì, tante volte, in visita dai parenti».

Si sente più parmigiana o romana?

«Le radici sono a Parma. A Roma ho studiato, dalle elementari al dottorato dopo la laurea. E a Roma ho conosciuto mio marito, al primo anno di università».