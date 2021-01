Dimezzata la fornitura di vaccini per Parma: solo 2.300 dosi

Monica Tiezzi

La Pfizer «chiude il rubinetto» dei vaccini anti-Covid per problemi legati alla produzione, e anche Parma deve fare i conti (come tutte le Regioni italiane, e come mezza Europa) con forniture dimezzate rispetto a quanto promesso e atteso.

Saranno 2.300, invece delle previste 4.600, le dosi che arriveranno all'Ausl di Parma fra domani e martedì. A livello regionale, arriveranno 26.910 dosi Pzifer-BioNtech, praticamente il 50% in meno rispetto a quelle attese (52.650).

A Parma, come altrove, questo comporterà - spiega Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl - una rimodulazione della tabella vaccinale già preparata. «Faremo tutto quello che possiamo, non risparmiamo le risorse per garantire l'immunizzazione a chi ne ha diritto», garantisce Cozzolino. Ma certo, «l'alchimia diventa complessa», aggiunge. Proprio nel momento in cui, dal 18 gennaio, partono le somministrazioni delle secondi dosi, quelle che garantiscono l'effettiva immunizzazione dal virus.

Se Pfizer non dovesse riprendere le forniture a pieno ritmo, resta comunque un'ipoteca sulle seconde dosi, che andrebbero somministrate tre settimane dopo la prima dose. «Un eventuale slittamento di una settimana o dieci giorni non compromette il risultato finale», dice Cozzolino. Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Ema, l'European Medicines Agency, ieri ha chiesto che «chi ha ricevuto la prima dose abbia la seconda in tempi il più vicini possibile alle tre settimane».

«La settimana entrante verranno garantiti tutti i richiami, ovvero la seconda dose, sia del personale che lavora nella sanità regionale sia degli operatori e dei degenti delle Cra - recita un comunicato di ieri sera dalla Regione - Per garantire tutti i richiami verranno rinviate di qualche giorno le nuove somministrazioni di prime dosi a coloro che si erano già prenotati per la settimana entrante».

A tamponare in parte il problema c'è, spiega ancora Cozzolino, la fornitura di Moderna, azienda produttrice dell'altro vaccino anti-Covid autorizzato in Europa. A Parma, tre giorni fa, sono arrivate 1.400 dosi. Sommate alle 2.300 di Pfizer fanno 3.700 dosi. Mille in meno rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la sola fornitura Pfizer, ma tant'è.

Ieri le sedute vaccinali a Parma e provincia sono proseguite come da programma: sono state vaccinate in totale 699 persone, di cui 454 al centro vaccinale del Maggiore e 245 in tre Cra (I tigli a Parma, Santa Lucia a Polesine Zibello e Verdi a Salsomaggiore). Dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi sono state vaccinate in totale 13.728 persone.

La maggior parte degli operatori sanitari, spiega Cozzolino, ha ricevuto la prima dose «e ora ci stiamo concentrando sulle case per anziani». La tabella di marcia, considerando anche la limitata disponibilità di dosi, sarà di circa 300-400 vaccinazioni al giorno, spiegano all'Ausl.

Resta da vedere se sarà rimandata (come nelle intenzioni iniziali dell'Ausl) o confermata (come vorrebbe il sindaco Andrea Massari) la seduta vaccinale per operatori e anziani della Cra «Città di Fidenza», che conta 97 ospiti. Qui a fine dicembre si è sviluppato un focolaio che ha coinvolto 23 ospiti e sei operatori sanitari. All'ultimo screening del 14 gennaio le persone positive sono risultate sei, tutte in isolamento.