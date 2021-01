L'esperto: «Lo sciacallo dorato? Bello, ma potrebbe creare problemi seri ad agricoltori e allevatori»

BASSA «Questo animale può certamente creare problemi ad agricoltori e allevatori, anche se in un contesto di sviluppo e conservazione della biodiversità la sua presenza va vista positivamente».

È la riflessione del medico veterinario parmigiano Carmelo Musarò, intervenuto per evidenziare caratteristiche e possibili pericoli causati dalla presenza dello sciacallo dorato, esemplare di cui è stata confermata nei giorni scorsi, da parte dei Parchi del Ducato, la presenza di un nucleo riproduttivo nella Bassa parmense. «Dal punto di vista sociale - spiega Musarò - lo sciacallo dorato è un animale simile a una volpe e può comportare pertanto gli stessi problemi dal punto di vista predatorio: del resto è un animale opportunista e mangia tutto ciò di cui si può cibare, mentre non è in grado di predare animali o mammiferi più grandi di lui».

Per il veterinario parmigiano «non è anomalo il suo avvistamento nella Bassa parmense: è un fenomeno che ormai ci si poteva attendere, dal momento che lo sciacallo dorato si sta diffondendo notevolmente in tutta Europa. Come in Austria, dove viene sottoposto a specifici piani di controllo, attività svolta quando i numeri di esemplari aumentano». Una presenza dipesa in gran parte, come ha evidenziato il veterinario, dalla «caccia spropositata ai danni del lupo, il principale rivale dello sciacallo dorato nella predazione». E come il lupo, «lo sciacallo dorato può compiere danni importanti nel caso in cui, per esempio, entri in un allevamento di polli o conigli: positivo in questo senso», per Musarò, «è stato l’inserimento negli ultimi anni, in un contesto europeo, del rimborso da danni commessi dagli sciacalli dorati agli allevamenti, così come a campi coltivati».

L’auspicio di Carmelo Musarò è così quello di «favorire il dialogo tra chi ritiene ottima la presenza di questa specie e chi ne subisce le conseguenze e la ritiene dannosa. Durante fasi di studio sui lupi, tra mondo ambientalista e venatorio, pur nelle rispettive ideologie, si sono cercati dialogo e collaborazione, prima che prevalessero gli interessi di parte. Mi auguro che, nel caso dello sciacallo dorato in cui si sta ripartendo da zero, non vengano ripetuti gli stessi errori e ci sia maggior collaborazione».

M.D.