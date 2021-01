Misurina batte il Covid: «tutto esaurito e zero contagi»

Luca Molinari

Misurina rinasce e batte il Covid.

L'istituto per la cura dell'asma infantile in queste festività ha fatto segnare il tutto esaurito; tanto che nel periodo natalizio sono arrivate addirittura più richieste dei posti disponibili.

Attualmente la struttura ospita una quarantina di bambini (il numero massimo stabilito per garantire la sicurezza di grandi e piccini) ma nelle prossime settimane è previsto un buon ricambio degli accessi, che dovrebbero mantenersi attorno alla trentina.

Sono fermi a quota zero invece i contagi da Covid, grazie al grande lavoro svolto in chiave preventiva e tramite i tamponi, da effettuare obbligatoriamente prima di accedere alla struttura. Sembra distante anni luce il 2019, quando gli accessi si erano praticamente azzerati e la struttura dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti (la realtà proprietaria dell'istituto per conto della nostra diocesi) rischiava di chiudere i battenti.

Il grande lavoro svolto dalla governance, la sensibilità dimostrata dalla proprietà, la professionalità del personale e i nuovi progetti sviluppati, consentono ora all'istituto Pio XII di guardare al futuro con maggiore fiducia e serenità.

«I segnali positivi non mancano, ma la strada da percorrere per tornare a spiccare il volo è ancora lunga – commenta Elena Cardinali, direttore generale dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti -. I molteplici sforzi finora compiuti iniziano a portare frutto. La speranza è che l'emergenza coronavirus possa essere superata in tempi ragionevoli, così da ripartire a pieno ritmo già nel corso di questo anno».

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la recente firma della convenzione tra il Pio XII e l'Università degli studi di Verona ha permesso lo sviluppo di importanti progetti; primo fra tutti l'ideazione di due protocolli di ricerca approvati dal Comitato etico di Belluno-Treviso.

«Il primo - precisa la Cardinali - si propone di osservare e descrivere gli effetti dell'altura sulla funzione respiratoria in pazienti asmatici in età pediatrica durante il ricovero all'Istituto Pio XII. Questo progetto è già in fase di attuazione dato che i numerosi pazienti ricoverati in questi mesi, hanno accettato di collaborare». L'altro, che sta per partire, riguarda i pazienti con asma problematica non controllata e «gli effetti di un programma definito di educazione terapeutica e controllo dell'asma».

Non meno importante è «La Scuola dell'Asma» che consente al Pio XII di riprendere la storica attività di formazione rivolta ai pazienti ed alla comunità pediatrica, con particolare riferimento a quella di area pneumologica. Proseguono inoltre le collaborazioni con le pediatrie e le associazioni come FederAsma e Allergie onlus, importante punto di riferimento nazionale per le famiglie e i pazienti con patologie respiratorie.

«Tutto questo, associato allo snellimento dell'iter burocratico necessario per accedere all'Istituto - osserva Elena Cardinali - ha portato ad un maggior afflusso di pazienti già nel 2020, incrementando le presenze rispetto al 2019, sia in regime di ricovero che ambulatoriale».