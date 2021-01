Soragna dice addio ad Alda Pelizza, la sua storica farmacista

Michele Deroma

SORAGNA Nei suoi quarant’anni di onorata attività nella farmacia di piazza Garibaldi, a Soragna, Alda Pelizza non ha saputo soltanto mettere la propria grande professionalità, esperienza e cortesia al servizio dei clienti: «Mi ha trasmesso l’importanza di creare e favorire un contesto lavorativo sereno e piacevole», sottolinea la figlia Linda, che dalla madre ha ereditato la conduzione della farmacia situata nel cuore del paese.

Alda Pelizza se n'è andata a 93 anni appena compiuti, all’ospedale di Vaio: la donna è stata stroncata da una malattia che, in pochi giorni, ha compiuto il suo tragico corso.

Cresciuta a Fidenza, si laureò in farmacia poco dopo il termine del secondo conflitto mondiale: ottenne il suo primo incarico in una struttura di Viareggio, mentre nel corso degli anni Sessanta, dopo un breve periodo trascorso proprio a Fidenza, si trasferì col marito Nardo, sposato nel ‘59, e i figli Filippo e Linda, nella cittadina piemontese di Tortona, dove la famiglia aveva acquisito una farmacia. Tutto questo senza spezzare il legame con il Parmense, dato che Nardo e Alda possedevano un podere a Roncole Verdi: dopo sedici anni in Piemonte, «una sera – è ancora distinto il ricordo della figlia - Nardo ci annunciò l’imminente trasferimento a Soragna, per intraprendere la nuova gestione di una farmacia».

Erano i primissimi anni Ottanta e da quel momento Alda, con la sua famiglia, si stabilì nella cittadina della Bassa: fulcro della sua attività divenne la farmacia di piazza Garibaldi, dove rimase impegnata sino allo scorso anno, assumendo con il tempo, da un ruolo di gestione del locale, quello di valido supporto alla figlia Linda. «Mia madre ha saputo accompagnarmi nel mio percorso di crescita professionale supportandomi sino all’ultimo con i suoi consigli e la sua grande esperienza».

Fino all’età di 92 anni Alda ha infatti servito i clienti al banco della farmacia di piazza Garibaldi, di fianco alla figlia Linda, che ricorda la madre «impegnata per rimanere aggiornata, in particolare per l’utilizzo dei sistemi computerizzati del settore: era inoltre particolarmente precisa e minuziosa nel controllare ogni singolo dettaglio».

Dopo le esequie celebrate ieri nella chiesa parrocchiale di Soragna, le spoglie di Alda riposano ora nel cimitero di Fidenza.