Spento il rogo a Cozzano, ma non si trova più la cucciola Nana

Maria Chiara Pezzani

LANGHIRANO Sono continuate nella giornata di ieri le operazioni per portare al completo spegnimento del vasto incendio che ha coinvolto venerdì sera un'abitazione vicino a Cozzano, in località Sodina.

Uomini e mezzi dei Vigili del fuoco di Langhirano e di Parma si sono alternati per spegnere il focolaio su quello che è rimasto della parte superiore della casa, inghiottita dalle fiamme, e per accertare le cause del rogo, forse originato dalla canna fumaria.

La famiglia è fortunatamente uscita illesa, riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Sul posto anche il 118 per verificare le loro condizioni e i Carabinieri.

Hanno trascorso la notte da alcuni parenti e così faranno nei prossimi giorni.

L'amministrazione comunale aveva dato la propria disponibilità per trovare una soluzione, ma la famiglia ha autonomamente trovato ospitalità.

Della parte superiore della loro casa, fabbricata in legno, rimangono solo le pareti, completamente carbonizzate. L'incendio è riuscito rapidamente ad avvolgere la struttura. Le alte fiamme, visibili da lontano complice l'oscurità della notte, e l'intenso calore sprigionato non hanno risparmiato nulla. Nonostante il lungo e intenso lavoro dei Vigili del fuoco, presenti con cinque mezzi, diverse squadre e complessivamente 16 uomini, le fiamme hanno minato la stabilità della struttura.

Parte del tetto è crollato e sul pavimento restano solo alcuni coppi e calcinacci, misti ad una marea indistinta di materiale carbonizzato ancora fumante.

Gli arredi, gli oggetti della vita quotidiana, ogni cosa è andata tutto distrutta. All'appello manca la cagnolina della famiglia, Nana, una cucciola di cinque mesi dal mantello marrone chiaro. Il timore è che sia rimasta intrappolata tra le fiamme ma i proprietari sperano che sia scappata, spaventata da quello che è accaduto.