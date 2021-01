Superiori, ritorno in aula «a metà»: ecco come ci si organizzerà a Parma

Luca Molinari

E' tutto pronto nelle scuole superiori del nostro territorio per la ripartenza delle lezioni in presenza, anche se soltanto al cinquanta per cento. Domani mattina migliaia di studenti, dopo mesi di didattica a distanza, torneranno in aula. Il pronunciamento del Tar regionale ha infatti sospeso l'ordinanza regionale in cui si rinviava il ritorno in aula al 25 gennaio.

La maggior parte delle scuole superiori del territorio ha deciso di mantenere le classi intere e di turnarle nel corso della settimana. Altri istituti invece hanno preferito dividere a metà le classi e alternare chi si reca a scuola e chi rimane a casa a seguire le lezioni. «Ci atteniamo a quanto indicato dal Dpcm del 14 gennaio e dalla nota del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, che indica un ritorno delle lezioni in presenza al 50 per cento per questa prima settimana - spiega Giovanni Brunazzi, preside del liceo Ulivi -. Come istituto abbiamo deciso di non dividere le classi, ma di farle ruotare. Tutti gli alunni sono stati suddivisi in quattro gruppi. Ogni giorno si recano a scuola per la didattica in presenza due gruppi, formati da classi intere. A seconda di come evolverà la situazione, valuteremo se effettuare dei cambiamenti. Abbiamo fatto tutto il possibile per un rientro a scuola in sicurezza».

Analoga la scelta del liceo Marconi: nessuna «separazione» all'interno delle stesse classi. «Abbiamo diviso le ottantanove classi che formano il nostro istituto in due gruppi, pur mantenendole intere, prevedendo tre giorni di didattica in presenza - afferma la preside Gloria Cattani -. Essendo divisi su sei sedi, si tratta di un lavoro molto complesso, ma era importante tornare il prima possibile con la didattica in presenza. La speranza è che questo sia soltanto l'inizio di un ritorno alla normalità, possibile però soltanto con la collaborazione dei nostri studenti».

Anche al liceo Romagnosi e all'istituto Bodoni le classi rimarranno intere e si turneranno per la didattica in presenza. «Abbiamo previsto questa impostazione per le prossime due settimane - sottolinea il dirigente scolastico Guido Campanini -. Dal 25 gennaio la percentuale di scolari presenti dovrebbe arrivare al 75 per cento. Ci adegueremo di conseguenza, anche se dovessero arrivare nuove ordinanze».

L'Itis, così come il liceo Bertolucci, ha deciso invece di dividere a metà le singole classi. «Ci è sembrata la soluzione più sicura a livello sanitario, almeno per questa prima settimana», precisa Elisabetta Botti, preside dell'Itis.

Parole ribadite da Aluisi Tosolini, preside del Bertolucci. «Le classi seguiranno per il 50 per cento le lezioni a scuola e per la restante parte a casa - conferma -. I due gruppi di studenti si turneranno ogni tre giorni. Lo facciamo ovviamente per motivi sanitari, così da garantire la massima sicurezza».

Classi intere, invece, all'istituto Melloni e all'Ipsia. «Siamo prontissimi a far rientrare a scuola i nostri studenti in sicurezza – commenta Giovanni Fasan, preside del Melloni -. Come stabilisce la nota dell'Ufficio scolastico regionale, il rientro in presenza per questa prima settimana sarà soltanto al 50 per cento. Dato che possiamo disporre di aule ampie e abbiamo sacrificato sette laboratori per accogliere fin dall'inizio dell'anno scolastico tutti i nostri studenti, la nostra decisione è stata quella di lasciare le classi intere e di turnarle, così come avviene nella maggior parte degli istituti superiori del territorio». «Partiamo al 50 per cento alternando le classi, ma lasciandole intere - spiega anche Federico Ferrari, preside dell'Ipsia -. Diverso invece il discorso per i corsi serali, dove divideremo a metà le singole classi per una migliore organizzazione dei docenti. Questo ovviamente vale per la prima settimana. Al momento infatti è impossibile fare previsioni su un arco temporale molto più ampio».