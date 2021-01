Addio a Schiaretti, l'imprenditore gentiluomo

Un nome prestigioso e di riferimento nel settore edile che ha attraversato gli anni divenendo un simbolo e un punto di riferimento per il suoi familiari e per i propri collaboratori mantenendo fede alle antiche tradizioni della propria impresa.

Mario Schiaretti, nota e stimata figura di imprenditore edile, è venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 87 anni: ne avrebbe compiuto 88 in aprile. Di origine langhiranese, figlio d’arte, in quanto fu proprio il padre Arnaldo a fondare l’omonima impresa, si laureò in Economia e Commercio all'Università di Parma per poi entrare nell’impresa di famiglia che si occupa, da oltre un secolo, di costruzioni di edifici residenziali con la realizzazione di edifici commerciali, industriali, luoghi di culto, scuole, edilizia pubblica, ristrutturazioni e infrastrutture. Questi anni d’attività hanno visto l’azienda coinvolta con continuità nella realizzazione di opere che hanno impreziosito la nostra città e il suo territorio con importanti strutture architettoniche, sia dal punto di vista del profilo urbanistico che dell’accrescimento dei servizi destinati alla comunità.

Carattere brillante, aperto, gentiluomo all’antica, raffinato e gentile, battuta sempre pronta, imprenditore di talento dotato di lungimiranza e saggezza, Schiaretti, insieme al padre Arnaldo e al fratello Otello, ha scritto una delle pagine più importanti dell’imprenditoria edile parmigiana facendosi stimare e apprezzare per serietà professionale e per la sua dimensione umana, che lo portò ad avere tanti amici che in questo momento di dolore hanno manifestato il loro affetto ai figli Nicola e Andrea che stanno portando avanti la tradizione imprenditoriale di famiglia.

Lavoratore instancabile, coltivava la passione per l’antiquariato: amava visitare musei, mostre e rassegne del settore e ha saputo trasmettere questa passione anche ai figli. Come pure amava tantissimo il mare della Versilia, dove trascorreva le vacanze nella sua residenza estiva, all’ombra delle cime delle Alpi Apuane. Era attaccatissimo alla famiglia: ai figli Nicola e Andrea e agli adorati nipoti Sofia e Mirco. Com’era pure molto legato al fratello Otello.

Lo.Sar.