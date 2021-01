Calano gli accessi per sospetto Covid. E non c'è traccia dell'influenza

MONICA TIEZZI

Calano al pronto soccorso gli accessi al triage respiratorio per sospetti casi Covid, ma calano anche (una tendenza iniziata con la pandemia) gli accessi per altre patologie. Mentre l'influenza stagionale - che in tempi pre-coronavirus in questo periodo iniziava la curva ascendente - nell'inverno 2021 sembra scomparsa. Questo il quadro dell'emergenza sanitaria (Covid e non) delineato da Marcello Zinelli, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Nel periodo natalizio gli accessi al ps per sospetto Covid erano aumentati. Com'è oggi la situazione?

Rispetto alla media di 22 accessi giornalieri del periodo di fine anno nel quale, complici ferie e festività, la medicina territoriale era in difficoltà, oggi siamo su una media 12-14 casi. E il Covid Hospital del Barbieri riesce a garantire tempi rapidi di ricovero e un turnover adeguato di pazienti.

Sono anche cambiate le condizioni dei pazienti Covid?

La malattia oggi viene intercettata più precocemente rispetto alla prima ondata, quindi la fase di esordio è in apparenza meno acuta. Diverso il discorso su mortalità e gravità, fattori sui quali continuano a pesare malattie concomitanti e croniche.

E per quanto riguarda le altre patologie?

Al momento siamo su una media di 125-130 accessi giornalieri al pronto soccorso generale: come sempre in testa patologie cardiovascolari e, vista la stagione, respiratorie. Numeri in calo del 30% circa rispetto agli accessi stagionali pre-Covid, come in tutto il Paese. Forse l'unico dato positivo della pandemia è aver ridotto l'«abuso» del pronto soccorso.

Come procede, dal suo osservatorio, l'influenza stagionale?

Quest'anno sarà molto difficile tracciare un andamento affidabile dell'influenza, sia per quanto riguarda i casi che l'entità dei sintomi. Perché sono pochi i «medici-sentinella» che hanno dato la loro disponibilità a segnalare i casi, e perché intere regioni, come Sardegna, Campania, Calabria e parte del Trentino Alto Adige non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica. Tutti gli sforzi sono concentrati nell'intercettare il Covid e i tamponi sono orientati in questo senso: l'influenza stagionale in questo contesto non viene rilevata, fenomeno avvenuto in misura minore anche lo scorso inverno. Le rilevazioni della seconda settimana di gennaio danno un malato ogni mille assistiti, rispetto ai 10 dello stesso periodo del 2020. Ma ripeto, non è un dato attendibile.

Mascherine, distanziamento, lavaggio frequente delle mani e ridottissime occasioni di contagio avranno anche un effetto sull'influenza?

Certamente. E consideriamo anche che quest'anno si è vaccinata contro l'influenza di stagione più gente degli anni passati. Quanto alla mascherina, credo che molti continueranno ad usarla anche nei prossimi anni, indipendentemente dall'andamento della pandemia. Non sarebbe sbagliato: abbiamo capito quanto è importante difendersi dai virus in ambienti affollati.

Come procedono le vaccinazioni del personale del ps?

Tutti i medici hanno ricevuto la prima dose, stiamo mappando gli infermieri, che di solito si muovono su più reparti, ma anche la loro risposta alla chiamata vaccinale è buona.

Com'è la situazione del personale del reparto?

Buona. Stanno arrivando gli specializzandi degli ultimi due anni di corso della scuola di medicina d'urgenza dell'università, «sdoganati» dal Decreto Calabria, e siamo in attesa di riaprire la medicina d'urgenza.