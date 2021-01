Gianni Conti, se ne va l'amico di tutti

CHIARA DE CARLI

TORRILE - «Era uno di noi e quando c’era da dare una mano per fare qualcosa per la comunità, sapevi che su di lui potevi contare. È stato vicino alla Polisportiva, al circolo, alle associazioni: una colonna portante del nostro piccolo paese»: è così che Mauro Melegari, oggi presidente del circolo Il Portico e della Polisportiva Torrile, ha voluto ricordare Gianni Conti con cui ha condiviso l’impegno nelle due realtà aggregative.

69 anni, torrilese da sempre, Gianni Conti era stato ricoverato all’ospedale di Parma a inizio gennaio ma il suo fisico, minato da anni di malattia, non è riuscito a reagire all’ultima sfida.

E oggi tutta Torrile piange la sua scomparsa stringendosi con commozione e incredulità alla moglie Graziella, con cui proprio quest’anno avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio, e ai figli Simona e Mirco, ricordando l’uomo, l’amico, il volontario e l’imprenditore che ha lasciato un’impronta indelebile in tante realtà del paese.

Dopo la scomparsa del padre, Conti si è «fatto le ossa» come agricoltore prima di aprire la ditta di scavi che porta il suo nome, ma all’impegno lavorativo ha sempre stato affiancato anche quello di volontario: prima come presidente dell’Usd San Polo Calcio, poi come fondatore e presidente del circolo Il Portico e anche tra gli Amici di Torrile.

«È stato un pilastro, insieme alla sua famiglia, dell’associazionismo locale e grazie a lui è arrivata la spinta decisiva per organizzare tante iniziative di successo come la Festa del Lambrusco e la castagnata per la Festa d’Autunno. In tutto questo Gianni spesso ha preferito restare in secondo piano, ma tutti noi sappiamo quanto sia stato grande il suo contributo», ha sottolineato il sindaco Alessandro Fadda.

Disponibilità, efficienza, simpatia e saggezza sono invece le doti ricordate da Andrea Mantelli, suo successore alla guida del circolo di via Allende: «l’ammirazione di tutti è la dimostrazione del suo grande impegno e disponibilità».

«Era un grande uomo, una persona buona e onesta, amico di molti e rispettoso di tutti», aggiungono gli Amici di Torrile.

«Ha fatto bene a molti, ha aiutato sempre tutti. Durante le notti della Festa del Lambrusco, vigilava perché nessuno entrasse a fare danni, e negli anni a venire, con qualche forza fisica in meno, all’ingresso spiegava pazientemente quanto fosse necessario contribuire alla riuscita della festa benefica con un obolo».

«Alla Festa d’Autunno ha insegnato a tutti noi a castrare le castagne, a predisporre il focone, a rigirare pazientemente le castagne alla ricerca della cottura perfetta, senza fretta, mentre si stava insieme. Con il suo coltellino e con le sue ruspe ha inciso e lasciato il segno non solo su castagne e terreni impervi, ma nel cuore di tutti noi Amici di Torrile».

Gianni Conti verrà salutato nella chiesa di San Biagio a Torrile questa sera alle 20,30 con la recita del rosario mentre il funerale si terrà in forma strettamente privata domattina alle 10.