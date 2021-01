Il bodybuilder Enrico Magnani: «Il Covid non mi ha fermato»

VALENTINA CRISTIANI

La pandemia non ha fermato il bodybuilder fidentino Enrico Magnani che ha chiuso il 2020 con un pieno di soddisfazioni, in attesa del prossimo calendario manifestazioni.

«Fortunatamente, nonostante il Covid sono riuscito a partecipare a tutte le gare in programma - spiega -. Competizioni emozionanti che portano con sé lo strascico del percorso agonistico estremamente faticoso, ma al contempo pregno di soddisfazioni».

Non ultima Mr.Universo Wabba (World amatour body building association) svoltasi in Portogallo ad Estoril l’8 dicembre che l’ha visto posizionarsi al sesto posto, l’unico italiano tra i professionisti a classificarsi nella top six.

A metà novembre, a Bologna, ai campionati italiani Fit Italy Ifbb (International Federation of Bodybuilding and Fitness), Magnani è arrivato secondo di categoria 95 kg e terzo in quella master. Il 7 e 8 novembre a Taranto, ai campionati italiani Nbbui (Natural Body Builder’s Union International), è invece arrivato primo nella categoria 95 kg e nella master; e secondo sia di categoria 95kg che master al trofeo olimpia amatori NbbuI. Ha inoltre gareggiato il 1 novembre a Perugia al trofeo Due torri nei pesi massimi e nella categoria master arrivando rispettivamente quinto e quarto.

Come descriverebbe l’anno che lascia alle spalle? «Il 2020 è stata una stagione agonistica particolarmente difficile. Non solo per i centri fitness chiusi ma sopratutto per lo stress psicologico, tutta la preparazioni di mesi di allenamenti e dieta senza sapere se le competizioni si sarebbero svolte regolarmente. Negli ultimi periodi mi sono allenato in casa grazie all’attrezzatura fornitami da Fitness Bosi, e la parte aerobica la svolgevo sui gradini del condominio. Ovviamente non sono allenamenti produttivi come quelli che si possono ottenere in una palestra».

Quali saranno i prossimi obiettivi? «Sono ancora sconosciuti, non sapendo che fine farà il mondo del fitness e dovendo ancora uscire un calendario gare. Potrei anche decidere di riposarmi per un po’ e portare avanti altri progetti sempre nel settore del fitness. Come sempre i miei più grandi ringraziamenti vanno a Luigi Ceragioli detto “Tosco” e Stefania Spezzani, gli allenatori che mi hanno seguito per tutto il percorso, ed ovviamente alla mia compagna Claudia, a mio figlio Eric, ed ai miei genitori».