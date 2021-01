Kucka e Grassi commoventi

SEPE 6,5

Salvato dalla traversa dopo pochi minuti, è poi attento su Caputo nel primo e su Defrel nel secondo tempo.

BUSI 5

L'entrata sconsiderata che ha regalato due punti al Sassuolo meriterebbe ben altro voto, ma vogliamo usare come attenuante la confortante partita che aveva giocato, fungendo principalmente da terzo centrale e quindi con una mansione a lui poco familiare. Fino al 92' se l'era cavata alla grande. Aveva anche speso bene una ammonizione per fermare una ripartenza avversaria. Speriamo che errori del genere lo facciano maturare.

DIERCKX 6,5

Che bella sorpresa. D'Aversa lo lancia nella mischia come fece Scala con Buffon e il paragone vuole naturalmente essere un augurio per questo ragazzo che s'è mostrato freddo e attento. A diciott'anni non è facile rivelarsi così tranquilli in una gara di serie A.

IACOPONI 6,5

Ha fatto di tutto per esserci dopo un infortunio muscolare e già per questo va ringraziato. Poi ha guidato brillantemente la difesa e i due ragazzini che aveva al fianco. E alla fine, quando è andato a consolare Busi, ha mostrato di che pasta è fatto uno che c'era anche in C.

PEZZELLA 6,5 ▼

Avanza quanto basta per confezionare il cross-assist per Kucka poi pensa alla difesa. Peccato si sia fatto ancora male perché se trovasse continuità sul piano fisico il Parma non avrebbe bisogno dl altri esterni sul suo lato.

RICCI sv ▲ st 29'

Seconda presenza ma non porta fortuna...

GRASSI 7 ▼

Un altro che ha stretto i denti per esserci e ha giocato una gara maiuscola in tutte la fasi con corsa, grinta e intelligenza. Era lui a trasformare, allargandosi, il 4-3-2-1 in 5-3-2. Ha anche scoccato un bel tiro nel finale, prima di uscire sullo 0-1.

SOHM sv ▲ st 41'

Un inutile cameo finale.

BRUGMAN 6,5 ▼

Si spende tanto e bene nel primo tempo facendo filtro e anche cucendo qualche ripartenza. Cala alla distanza ma vien da chiedersi perché Liverani lo avesse congelato per un mese pur avendo una concorrenza assai modesta nel suo ruolo.

CYPRIEN sv ▲ st 41'

Non è neppure fortunato: fa in tempo solo a veder pareggiare il Sassuolo.

KURTIC 6

Ha il compito di fare legna in mezzo chiudendo spazi e contrastando. Lo svolge con impegno ed efficacia contrapponendosi secondo il piano-gara al fraseggio fitto del Sassuolo. In settimana ci saluterà?

GERVINHO 6

Ha avuto le polveri bagnate ed è un peccato perché il Sassuolo, come sempre, gli ha consentito tante sgroppate. Ha perso un po' di spunto nell'uno contro uno rispetto alla sua miglior versione in gialloblù ma è stato molto generoso. Se avesse cacciato in porta l'ultimo tiro...

CORNELIUS 6,5

Si è battuto con foga ma anche tanto senso tattico, mettendo giù un mare di palloni, facendo sponde, contrastando sul nascere l'azione degli avversari. Non ha quasi mai concluso però per il Parma ieri è stato preziosissimo.

IL MIGLIORE

KUCKA 7,5

Ci si stringeva il cuore a vederlo giocare con tanto ardore dopo aver preso una scarpata in testa all'inizio della gara. Ha firmato col sangue un gran gol e non è un modo di dire dato che ha colpito il pallone proprio sul lato del cranio in cui aveva la ferita. Fino alla fine ha arricchito le due fasi con la sua esperienza e fisicità, dando anche l'esempio di cui hanno certamente bisogno i nuovi arrivati. Non gioca sempre così ma quando lo fa è impagabile.

ALLENATORE

D'AVERSA 7,5

Lo stesso voto di Kucka perché lui la partita l'avrebbe vinta e in una situazione impossibile, mettendo la sua rabberciata armata in condizione di competere con il tanto decantato Sassuolo. La fluidità della catena di destra con Grassi e Kucka a scalare una linea dietro e Busi ad accentrarsi ha funzionato alla grande e si notava che la squadra prendeva fiducia man mano che passava il tempo. Con la sua professionalità e determinazione aiuterà certo il Parma a ritrovare i punti gettati nel fosso ieri. Specie se il mercato darà una mano a lui.