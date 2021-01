Motonautica nel mirino: furti e danni in 8 capanni

COLORNO - Furti: nuova incursione nell’area della Motonautica Parmense di Sacca di Colorno. E siamo a 4 incursioni nel giro di un anno. Dopo i furti di motori avvenuti la scorsa estate e il «blitz» nella sede della Motonautica di qualche settimana fa, nella notte tra sabato e ieri i ladri hanno «visitato» ben otto dei 15 capanni da pesca presenti nello spazio dell’associazione.

«In questo periodo di emergenza sanitaria, la nostra attività si è drasticamente ridotta ma è comunque necessario controllare periodicamente che tutto sia in ordine: se per il maltempo dovessero verificarsi danni ai pontili, ad esempio, sarebbe fondamentale intervenire subito» è la premessa di Luciano Orlandi, presidente della Motonautica Parmense di Sacca. E così i soci, pur con le limitazioni dettate dai Dpcm, si sono fatti carico dell’impegno supplementare. Sabato sera, almeno fino alle 21, tutto era in ordine ma, evidentemente, durante le ore successive qualcuno – probabilmente un’intera banda di balordi - ha ritenuto che non fosse così indispensabile rispettare il coprifuoco. «Ieri mattina ho notato subito le porte aperte. Controllando poi con più attenzione, ho visto che erano state sfondate porte e finestre di otto capanni e dentro tutto a soqquadro. Rubate affettatrici, macchine da caffè, canne da pesca, persino manomessi gli estintori», ha proseguito Orlandi. Una dinamica del tutto simile a quella di fine dicembre quando era stata presa di mira la sede dell’associazione, che ospita anche il bar, e tre capanni. In quel caso il bottino era stato di alcune migliaia di euro, visto che erano stati rubati una quarantina di bottiglie dal bar ed utensili di vario genere dalle baracche.

Se questa volta invece il valore degli oggetti rubati non è elevatissimo, ingenti sono i danni provocati alle strutture, nell’ordine di alcune migliaia di euro. Ai soci della Motonautica non è rimasto altro da fare che chiamare i Carabinieri di Colorno per sporgere denuncia e permettere la raccolta di tutti gli indizi che potranno risultare utili a dare un nome a chi ha effettuato l’incursione. Intervento che non cancella però il rammarico. «Già da diversi mesi avevamo previsto di installare telecamere di videosorveglianza collegate con la sala operativa del Comune, ma a causa dell’emergenza sanitaria non è stato ancora possibile farlo - rivela Orlandi -. Speriamo di poter provvedere in tempi brevi per poter tutelare meglio la struttura e i soci». C.d.c.