Ore di angoscia per Nana: l'appello dei proprietari

MARIA CHIARA PEZZANI

LANGHIRANO - Sono ore di angoscia per le sorti della piccola Nana, la cagnolina di cui non si hanno più notizie da venerdì.

IL ROGO

La cucciola di cinque mesi è il cane della famiglia di Sodina, vicino a Cozzano, la cui abitazione è andata distrutta nel vasto incendio che venerdì sera ha inghiottito la loro casa. Le fiamme, che probabilmente hanno avuto origine dalla canna fumaria, hanno avvolto rapidamente la parte superiore dell’abitazione, realizzata in legno, e complice il calore sprigionato, hanno minato la stabilità della struttura, facendo crollare parte del tetto.

I RESTI

Tutto all’interno è andato distrutto, restano solo calcinacci e mucchi di resti carbonizzati. La famiglia per fortuna era uscita indenne dall’incendio, riuscendo ad uscire dalla casa prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

L'ANSIA

Ma al dolore per la perdita della casa e alla paura per quello che hanno vissuto, ora si somma l’apprensione per la piccola e amata cagnolina. Da venerdì sera non si trova. Il timore è che possa essere rimasta paralizzata dalla paura e, nascosta da qualche parte, sia rimasta intrappolata nelle fiamme.

LA SPERANZA

La speranza è che sia scappata e che abbia trovato riparo in qualche luogo nella zona circostante. Speranza alla quale si aggrappano i proprietari, che hanno rivolto un appello a chiunque possa avere notizie.

LE FOTO

Le foto di Nana, una meticcia dal mantello marrone e bianco, stanno circolando sui social, condivise anche nei diversi gruppi dei paesi. L’appello è rivolto soprattutto a chi abita in zona: potrebbe essere nascosta in un garage, in un cortile, vicino alle case. Gli amici della famiglia hanno continuato a cercarla intorno all’abitazione, ma per ora di lei nessuna traccia. Chiunque avesse notizie può contattare il numero 349.0081664.