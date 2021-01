Abuso d'ufficio e concussione, l'ex sindaco Ralli e altri tre rinviati a giudizio

ROBERTO LONGONI

BORE Il suo nome a Bore equivale a una firma in calce a 15 anni di storia. Tre volte di fila Fausto Ralli fu eletto sindaco: l'ultima a 62 anni, nel 2014, in una corsa al voto che vedeva in lizza lui e lui solo. Per vincere, gli bastò sconfiggere l'astensionismo. Aveva cominciato il terzo mandato da un anno e mezzo, quando nel novembre del 2015 dovette aprire il municipio ai carabinieri del Nucleo investigativo di via delle Fonderie e ai loro colleghi del gruppo forestale. Su ordine della Procura di Parma, i militari consegnarono un avviso di garanzia al sindaco e al capo del suo Ufficio tecnico, il geometra Vittorio Rivia, e sequestrarono cartoni di documenti relativi a presunti abusi edilizi e ad aggiudicazioni di appalti non trasparenti agli occhi degli inquirenti. Anche Ralli era geometra: gli investigatori ipotizzavano un conflitto di interessi tra la fascia tricolore e il goniometro e il compasso.

Ieri il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco (gli è succeduto il 21enne Diego Giusti nel 2019) e per Giancarlo Rocca, di Castell'Arquato, per il borese Renato Ruggero e per la piacentina Ilaria Schiavi. Coinvolto nell'inchiesta anche Gianluca Errigo: nei confronti suoi e di Rivia, però, si procede separatamente. Rocca (difeso dall'avvocato Vittorio Anelli) e Ilaria Schiavi (da Umberto Fantigrossi e da Cosimo Maria Pricolo) furono responsabili dell'Ufficio tecnico comunale dalla fine del 2013 al 2017, e con Ralli (difeso da Mario Bonati e Paolo Damini) sono imputati per falso e abuso d'ufficio. Tra le accuse, quella di non aver tenuto in considerazione il vincolo paesaggistico che gravava sulla frazione borese Villa Conti-Pozzolo all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dall'alveo dello Stirone.

A Ralli e ad altri coinvolti nell'inchiesta è contestato di non aver esercitato il controllo su alcuni abusi edilizi (a lui noti da tempo, stando alle accuse) per i quali, in certi casi, la legge avrebbe previsto anche la demolizione. L'ex sindaco è chiamato anche a rispondere, con Ruggero, di turbata libertà degli incanti a proposito della concessione dell'osteria comunale La rocca in località Conti. Inoltre, Ralli è imputato di concussione, perché avrebbe costretto un compaesano, autore di numerosi esposti all'Ufficio tecnico comunale per presunti abusi edilizi, a non revocargli l'incarico per l'aggiornamento catastale della casa di sua proprietà. «Il geometra Ralli - replica l'avvocato Bonati - intende chiarire la propria posizione affrontando il dibattimento, evitando di chiedere altri riti processuali. Siamo certi di poter rispondere a ogni accusa». La prima udienza è fissata per il 19 maggio.