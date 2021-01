Bianchi, comico a domicilio

ISABELLA SPAGNOLI

«Il mio obiettivo? Superare 5 mila biglietti venduti. Per questo lancio un accorato appello ai parmigiani: concittadini unitevi e sostenetemi in questa sfida al limite del possibile che mi vede con la compagnia "I pirati dei Caruggi" sul palcoscenico virtuale del Teatro Politeama di Genova». Alessandro Bianchi, attore comico parmigiano di grande successo, annuncia il suo prossimo spettacolo che si svolgerà venerdì 29, alle 21,30, in streaming, direttamente dal Teatro Politeama. L'evento live che si intitolerà «Pirati da salotto» (di casa s'intende) sarà un'occasione unica per trasformare la casa degli spettatori in un teatro, ed assistere allo show in diretta dalla propria poltrona, semplicemente accendendo il tablet, il pc o la tv.

«So perfettamente che questa è una sfida molto tosta - commenta Bianchi - ma sono certo che le persone che ci amano risponderanno all'invito acquistando qualcuno degli 8 miliardi di biglietti (e ride, nda) disponibili». Bianchi che si è fatto apprezzare negli anni, grazie al suo straordinario humor, ha iniziato la sua carriera con lo storico gruppo «I cavalli marci» per poi diventare protagonista del duo comico «Bianchi&Pulci» accumulando consensi e tanti successi. Da diversi anni fa parte della compagnia «I pirati dei Caruggi», composta da lui e da Enrique Balboltin, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon, i quattro alfieri della scortesia ligure, che questa volta si adeguano ai tempi che corrono, sfruttando un'importante possibilità multimediale.

«Proporremo al nostro pubblico un nuovo spettacolo umoristico a domicilio, con tanti sketch e nuovi personaggi, oltre a classici del nostro scorrettissimo repertorio. Sarà un evento brillante, coinvolgente. Le persone da casa potranno interagire nel corso dello spettacolo e noi risponderemo in diretta. Questa modalità promette di essere molto divertente», sottolinea Bianchi che si è trasferito a Genova dove abita, tra gli ulivi, con la sua famiglia.

«A Genova mi trovo molto bene, il clima è splendido; c'è il sole quasi tutti i giorni, ma la mia città mi manca e appena posso cerco di fare un salto. Parmigiani aiutatemi a portare il nostro spirito, leggero e scanzonato, fra il pubblico. Comprate tanti biglietti, facciamogliela vedere a tutti chi sono i parmigiani. Non ve ne pentirete».

Le prevendite on line, sul sito del Politeama di Genova, sono già aperte . Non resta che aggiudicarsi un posto. Il più comodo che troviamo in casa nostra.