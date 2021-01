Canni, nel Colorno le due mete di un colornese doc

PAOLO MULAZZI

Quando si dice di un prodotto a chilometro zero lo si può attribuire anche a un giocatore. Come nel caso di Matteo Canni.

Il 26enne trequarti ala è un colornese doc e ha vestito i colori biancorossi del Colorno sin dalle giovanili. Sabato scorso contro la Lazio ha raggiunto l'apice segnando le prime due mete della sua carriera in Top10.

Nella stagione 2019/20, la prima storica del Colorno nel massimo campionato italiano, Canni ha collezionato soltanto una presenza, 80 minuti in casa col Calvisano, ultima partita prima della sospensione definitiva causa pandemia: «Purtroppo mi ero strappato a inizio stagione».

In questa stagione ha messo piede in campo per la prima volta il 9 gennaio a Rovigo, da titolare, poi sostituito da Bronzini al 63', e nella sfida salvezza con la Lazio ha giocato l'intera partita segnando due mete, incuneandosi nella rete laziale con la sua velocità e rapidità di movimenti. Si gode il momento, ma le sue considerazioni gli fanno onore: «queste due mete sono una grandissima soddisfazione e sono orgoglioso perché le ho realizzate con la squadra del mio paese. Spero di giocare a Colorno fin che ne avrò la possibilità, magari diventandone il metaman in Top10. Però sono conscio del fatto che lavorando, alzandomi tutte le mattine alle 6 e mezza, cominciando a invecchiare, è giusto che giochi di più chi riesce ad allenarsi anche al mattino, avere più costanza e più riposo, anche perché chi gioca nel mio ruolo, tipo Gesi, è più giovane e ha dimostrato di avere grandi qualità».

Alla palla ovale si è avvicinato relativamente tardi, a 13 anni.

Lui, come tutti i bambini, ha iniziato con il calcio e date le sue caratteristiche poteva diventare un attaccante di fascia alla Chiesa, ma «facevo un po' arrabbiare i miei perché non andavo bene a scuola e allora mio padre mi ha punito non facendomi più andare agli allenamenti del calcio. Dopo qualche mese ho dimenticato il pallone e ho iniziato con il judo. Per un paio d'anni ho praticato judo e rugby insieme, poi il rugby mi ha preso definitivamente. Il judo mi è servito tanto perché mi ha insegnato come cadere e a precedere i colpi per farsi meno male».

I 5 punti ottenuti contro la Lazio hanno dato una boccata d'ossigeno dopo la batosta della partita persa a tavolino col Viadana con penalizzazione di quattro punti.

Sabato prossimo i biancorossi giocheranno il derby casalingo contro Valorugby Emilia arrabbiato per la sconfitta di misura subita nel finale contro il Petrarca Padova.

Il derby sarà una partita stuzzicante, ma serve un Colorno decisamente diverso da quello visto pur nella vittoriosa partita con i romani: «Siamo contenti, anche perché senza penalizzazione saremmo quinti, però dobbiamo evitare certi blackout. Col Valorugby cercheremo di vincere, anche se sarà una partita difficile perché loro sono una delle formazioni meglio attrezzate per arrivare a vincere lo scudetto».