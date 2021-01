Due cani avvelenati: in azione i Carabinieri forestali

MARIA CHIARA PEZZANI

LESIGNANO Due probabili episodi di avvelenamento riconducibili all'ingestione di esche si sono registrati nei giorni scorsi nel territorio di Lesignano De' Bagni. Casi che ripropongono il problema di chi commette questi atti criminali, forse per colpire animali selvatici quali lupi, volpi o faine. Due i cani coinvolti: il primo è stato salvato, per il secondo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

I SOCCORSI

Venerdì l'episodio in strada Cavo. Il cane, un bracco di Weimar, era a passeggio per le strade sterrate lungo il greto del torrente Parma quando ha incominciato ad avere un comportamento strano e improvvisamente ha iniziato ad avere convulsioni. Il cane è stato prontamente soccorso e portato alla clinica veterinaria a Langhirano: il dottor Angelo Gresia ha riconosciuto la sintomatologia classica legata all'intossicazione, confermata dalla risposta dell'animale agli antidoti somministrati. Avvertito il comune, l'ente ha provveduto a segnalare con un cartello il pericolo presente.

L'INTERVENTO

Nella zona è giunto il Nucleo cinofilo antiveleno dei Carabinieri forestali di Bosco di Corniglio con Alma, il cane appositamente addestrato condotto dall'appuntato Giulio Silvestrini, che nel corso della perlustrazione ha rinvenuto a bordo di una strada secondaria il presunto boccone di carne, recuperato e portato ad analizzare per confermare la presenza del veleno e la natura della sostanza usata. Insieme alle esche sono state ritrovate dai militari tracce che possono essere utili alle indagini per individuare il responsabile.

DOMENICA FATALE

Domenica il secondo episodio, risultato però fatale per il cane che ha ingerito le esche. Questa volta teatro dell'episodio è stato Rivalta, nella zona alta del comune. La dinamica è la stessa, così come la sintomatologia che ha indotto a pensare all'avvelenamento. Le conferme arriveranno nei prossimi giorni dalle analisi eseguite sul contenuto gastrico.

LA PERLUSTRAZIONE

Alma e l'appuntato Silvestrini ieri pomeriggio hanno perlustrato la zona, ma questa volta la ricerca non ha dato esito. La raccomandazione dei Carabinieri forestali è quella di tenere i cani al guinzaglio e in caso di ingestione o comportamento strano di portare l'animale immediatamente dal veterinario.

LE SEGNALAZIONI

In caso di rinvenimenti di esche sospette oppure di carcasse di animali si chiede di fare segnalazione al numero di emergenza ambientale 1515 o al 112, in modo da attivare in modo tempestivo l'unità cinofila antiveleno. m.c.p.