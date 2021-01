Gli studenti: «Serve l'attenzione di tutti per non far impennare i contagi»

Luca Molinari

La parola «normalità» è ancora tabù, ma ieri mattina si respirava un grande entusiasmo e un pizzico di emozione tra gli studenti delle scuole superiori. Migliaia di giovani, dopo mesi di didattica a distanza, sono tornati a lezione in presenza (al 50%), grazie al pronunciamento del Tar regionale, che ha sospeso l'ordinanza in cui si rinviava il ritorno al 25 gennaio. «E' andata bene, ma il timore è che questo primo giorno di lezione in presenza possa diventare velocemente un ricordo - commenta Riccardo Giacosa, studente del Romagnosi, all'uscita da scuola -. Le notizie sui contagi non sono molto positive e si rischia di tornare al punto di prima». Parole ribadite da Giorgio Pierini (Romagnosi). «Aprire per un po' per poi richiudere non è una grande soluzione - afferma -. Forse sarebbe stato meglio aspettare ancora per poter tornare in classe in maniera definitiva».

Per Giulia Pasquariello (Romagnosi) il ritorno a scuola è stato faticoso, ma positivo. «Soprattutto per chi arriva da fuori città riprendere il ritmo non è semplice - dichiara -. Se potessimo continuare ad andare a scuola in questo modo sarebbe già un successo». «Sono felicissima di aver rivisto i miei compagni, ma è stato difficile ingranare dopo mesi di Dad - aggiunge Aylen Dallaturca (Romagnosi) -. Siamo anche consapevoli che la situazione in cui ci troviamo è molto instabile e tutto potrebbe cambiare velocemente».

La speranza di Tobia Finardi (Romagnosi) è che «non si debba tornare in Dad al 100% nel giro di poco tempo». Lorenzo Guercio e Filippo Manghi (Melloni) sono concordi: «E' andata bene, ma forse sarebbe stato meglio aspettare ancora un po' prima di tornare tra i banchi». Al liceo Ulivi il ritorno in classe è stato accolto positivamente. «Fare lezione in aula è molto diverso rispetto alla Dad - sottolinea Lorenzo Micheli -. Poter dialogare dal vivo con i prof e i propri compagni è positivo e di grande aiuto, soprattutto in alcune materie». «Abbiamo vissuto bene la Dad, ma i punti critici erano le esercitazioni pratiche - prosegue Giulia Di Nunno -. Tornare in presenza è bello, anche se rimane la paura per la salute dei propri cari. Arrivo da fuori città e devo prendere più autobus per tornare. La speranza è che tutto vada per il meglio».

Maria Teresa Artioli Bonati era tra gli studenti che nei giorni scorsi hanno manifestato per tornare in aula. «Sono felicissima - osserva -. Confido molto nella responsabilità degli studenti, perché vorrei che continuassimo così fino a fine anno. Ho patito molto la didattica a distanza». Giovanni La Rezza è stanco. «E' stato un ritorno faticoso ma bello - rimarca -. Serve l'attenzione di tutti per non far impennare i contagi».